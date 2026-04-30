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Concorso allievi agenti: novità e opportunità

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Il concorso per allievi agenti della Polizia di Stato è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. L’edizione del 2026 prevede l’assegnazione di 4400 posti, offrendo così importanti opportunità per coloro che aspirano a intraprendere la carriera nella polizia.

L’iniziativa include anche la selezione di 220 commissari tra i laureati, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nell’assunzione di nuove risorse altamente qualificate.

Per chi è interessato a partecipare, è fondamentale rimanere aggiornati sulle modalità di candidatura e sulle tempistiche previste. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è consigliabile consultare le fonti ufficiali e i siti specializzati sul tema.

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