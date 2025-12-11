Concorso Ministero della Cultura 2025: 1.800 posti per diplomati

Il Ministero della cultura ha avviato un nuovo maxi concorso nazionale per l’assunzione di 1.800 assistenti a tempo indeterminato, distribuiti su tutto il territorio italiano. Si tratta di una delle procedure più attese del 2025, inserita nel piano di potenziamento degli organici che prevede migliaia di nuove unità tra assistenti e funzionari nei musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura.

I posti a concorso e i profili richiesti

Il bando appena pubblicato riguarda la selezione di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area degli assistenti, con contratti a tempo pieno e indeterminato. I posti sono destinati in particolare a due grandi famiglie di profili:

Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza , impegnati nelle attività di controllo, custodia e relazione con il pubblico nei musei, parchi archeologici e luoghi della cultura;

, impegnati nelle attività di controllo, custodia e relazione con il pubblico nei musei, parchi archeologici e luoghi della cultura; Assistenti tecnici, chiamati a supportare la tutela e la valorizzazione del patrimonio con compiti operativi in ambito tecnico, manutentivo e gestionale.

Il concorso rientra in un piano più ampio che prevede, oltre agli assistenti, anche nuovi bandi per funzionari laureati (bibliotecari, archivisti, architetti e altre figure specialistiche), con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Ministero nei luoghi della cultura e migliorare i servizi offerti al pubblico.

Requisiti di accesso

Per partecipare alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici (cittadinanza, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, assenza di condanne che impediscano l’assunzione nella pubblica amministrazione).

Per quanto riguarda il titolo di studio, il bando indica come requisito di base il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Per alcuni profili tecnici il bando specifica anche diplomi o percorsi formativi coerenti con le attività da svolgere.

Domanda di partecipazione e scadenze

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il portale di reclutamento nazionale, seguendo la procedura indicata nel bando. Per accedere al servizio è necessario disporre di una delle credenziali digitali ammesse (SPID, CIE o CNS) e di un domicilio digitale o indirizzo PEC personale.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato, salvo eventuali proroghe, alle ore 23:59 del 10 gennaio 2026. È prevista una tassa di partecipazione di importo contenuto, da versare tramite sistema PagoPA secondo le modalità indicate nella sezione dedicata del bando.

Come si svolge il concorso

La procedura selettiva segue lo schema utilizzato nei più recenti concorsi nazionali. Il bando prevede una prova scritta a quiz, unica per ciascun profilo, con domande a risposta multipla su materie comuni e specialistiche.

Tra gli argomenti indicati figurano in genere:

elementi di diritto pubblico e amministrativo , con particolare attenzione all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

, con particolare attenzione all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni; normativa sul patrimonio culturale e nozioni generali sui beni culturali italiani;

e nozioni generali sui beni culturali italiani; competenze informatiche di base e uso delle tecnologie digitali nella pubblica amministrazione;

e uso delle tecnologie digitali nella pubblica amministrazione; conoscenza della lingua inglese a livello generico, verificata con quesiti dedicati;

a livello generico, verificata con quesiti dedicati; eventuali nozioni tecniche specifiche per i profili di assistente tecnico, secondo quanto indicato nel bando.

Alla prova scritta può aggiungersi la valutazione dei titoli, secondo i criteri stabiliti nell’avviso (titoli di studio ulteriori, esperienze lavorative, certificazioni e altri elementi valutabili). La graduatoria finale sarà formata sulla base del punteggio complessivo ottenuto nella prova e nella valutazione dei titoli.

Dove saranno impiegati gli assistenti

Le 1.800 unità che saranno assunte al termine della procedura saranno assegnate alle diverse strutture del Ministero della cultura presenti sul territorio nazionale. Tra le possibili sedi di destinazione rientrano:

musei statali e poli museali ;

; parchi e aree archeologiche ;

; biblioteche e archivi di Stato ;

; soprintendenze e altri uffici periferici del Ministero.

La distribuzione dei posti avviene in base al fabbisogno delle singole regioni e delle direzioni territoriali, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza nei luoghi della cultura, migliorare l’accoglienza del pubblico e garantire un presidio più capillare del patrimonio artistico, storico e librario.

Perché questo concorso è importante

Il concorso per 1.800 assistenti rappresenta un passaggio centrale nel piano di assunzioni del Ministero della cultura. Da un lato offre un’opportunità concreta di lavoro stabile per chi possiede un diploma e desidera entrare nella pubblica amministrazione; dall’altro permette di mettere a disposizione dei siti culturali nuove risorse dedicate alla tutela, alla sicurezza e alla fruizione del patrimonio.

Per i candidati interessati, è fondamentale leggere con attenzione il bando ufficiale, verificare i requisiti richiesti, rispettare le scadenze per l’invio della domanda e impostare da subito un percorso di studio sulle materie indicate, così da arrivare preparati alla prova scritta e competere in modo consapevole per uno dei posti disponibili.