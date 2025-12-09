Concorso Ripam 327 funzionari, bando e scadenze

È stato pubblicato il Concorso Unico Funzionari RIPAM per il reclutamento di 327 funzionari a tempo pieno e indeterminato nei Ministeri delle imprese e del made in Italy (MIMIT), delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e del lavoro e delle politiche sociali (MLPS. Si tratta di una selezione su base territoriale, per titoli ed esami, riservata a laureati che vogliono lavorare nella pubblica amministrazione centrale.

Quanti posti e dove: la ripartizione dei 327 funzionari

I posti messi a concorso sono inquadrati nell’Area dei funzionari e sono suddivisi in tre codici concorso, collegati a profili e Ministeri diversi:

Codice A – 161 posti : funzionari con competenze in ambito amministrativo, giuridico ed economico, destinati agli uffici centrali del MIMIT a Roma , di cui 10 unità riservate alla Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi.

: funzionari con competenze in ambito amministrativo, giuridico ed economico, destinati agli , di cui 10 unità riservate alla Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi. Codice B – 6 posti : funzionari con competenze in ambito statistico , sempre per gli uffici centrali del MIMIT.

: funzionari con competenze in ambito , sempre per gli uffici centrali del MIMIT. Codice C – 160 posti : funzionari con competenze giuridico-amministrative, così ripartiti: 130 unità al MIT, tra sede centrale e sedi territoriali regionali; 30 unità al MLPS, presso la sede centrale.

: funzionari con competenze giuridico-amministrative, così ripartiti:

Chi partecipa può presentare la domanda solo per uno dei tre codici, scegliendo il profilo più coerente con il proprio percorso di studi e professionale.

Requisiti di accesso: chi può partecipare

Il concorso è rivolto a laureati che possiedono i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. In sintesi, il bando richiede:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea, nei casi previsti dalla normativa;

o di altro Stato membro dell’Unione europea, nei casi previsti dalla normativa; maggiore età e godimento dei diritti civili e politici;

e godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali o procedimenti che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo;

titolo di studio indicato per il codice scelto: per i codici A e C , laurea (triennale, magistrale o equiparata) in ambito giuridico, economico, politico-sociale o affine, tra le classi espressamente elencate nel bando; per il codice B , laurea in discipline statistiche o equipollenti, sempre secondo le classi riportate nel bando.

indicato per il codice scelto:

Il possesso del titolo di studio e di tutti i requisiti deve essere perfezionato entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.

Come presentare domanda: portale inPA e scadenza

La procedura è interamente digitale. La domanda di partecipazione si presenta solo online attraverso il portale del reclutamento “inPA”. Il bando indica che:

è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o altro sistema eIDAS e registrarsi sul portale;

e registrarsi sul portale; in fase di registrazione bisogna compilare il proprio curriculum vitae in formato digitale , che assume valore di dichiarazione sostitutiva;

, che assume valore di dichiarazione sostitutiva; per partecipare è richiesto il possesso di una PEC o domicilio digitale intestato al candidato;

intestato al candidato; la domanda va inviata entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando su inPA ; per questo concorso il termine corrisponde all’ 8 gennaio 2026 incluso;

; per questo concorso il termine corrisponde all’ incluso; è previsto il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile, secondo le modalità indicate sul portale.

Al termine dell’invio, il sistema genera una ricevuta elettronica che certifica la data e l’ora di presentazione della domanda: è consigliabile salvarla e conservarla.

Le prove del concorso: una sola prova scritta selettiva

La selezione prevede, per tutti i profili, una prova scritta unica, computer-based, con quesiti a risposta multipla. Secondo quanto stabilito dal bando, la prova è articolata in:

25 domande sulle materie specifiche del profilo (diritto amministrativo, diritto pubblico, contabilità di Stato, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, normativa di settore per MIT, MIMIT e MLPS, oltre alle discipline statistiche per il codice B);

sulle materie specifiche del profilo (diritto amministrativo, diritto pubblico, contabilità di Stato, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, normativa di settore per MIT, MIMIT e MLPS, oltre alle discipline statistiche per il codice B); 8 quesiti per verificare le capacità logico-deduttive e di ragionamento critico-verbale ;

per verificare le capacità ; 7 quesiti situazionali, basati su scenari tipici dell’attività lavorativa, per valutare problem solving, gestione dei rapporti con l’utenza e lavoro in team.

La durata, le modalità di svolgimento e l’eventuale soglia di superamento sono specificate nel bando. In caso di numero molto elevato di domande, la Commissione RIPAM può prevedere forme di organizzazione per turni o l’utilizzo di sedi multiple, mantenendo comunque identiche le condizioni d’esame per tutti i candidati.

Graduatoria e assunzioni: cosa succede dopo

Al termine della prova, la Commissione elabora le graduatorie distinte per codice. I candidati collocati in posizione utile saranno chiamati all’assunzione nei tre Ministeri, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo la ripartizione indicata. Il contratto è a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell’Area dei funzionari e trattamento economico previsto dai contratti collettivi del comparto funzioni centrali.

Le graduatorie potranno essere utilizzate, nei limiti temporali previsti dalla legge, anche per eventuali scorrimenti, qualora si rendano disponibili ulteriori posti compatibili con il profilo.

Perché questo concorso è un’occasione importante

Il concorso unico per 327 funzionari RIPAM rappresenta una delle principali opportunità di ingresso nella pubblica amministrazione centrale per i laureati, con possibilità di lavorare in tre Ministeri strategici su temi come infrastrutture, imprese, lavoro e politiche sociali. La presenza di profili diversi (amministrativo-giuridico, economico e statistico) consente la partecipazione di candidati provenienti da più percorsi universitari.

Per chi intende partecipare, è consigliabile:

leggere con attenzione il bando ufficiale per verificare requisiti, titoli ammessi e materie d’esame;

per verificare requisiti, titoli ammessi e materie d’esame; scegliere il codice concorso più coerente con il proprio curriculum;

più coerente con il proprio curriculum; organizzare lo studio con anticipo, concentrandosi su diritto amministrativo, diritto pubblico, contabilità e organizzazione delle PA, oltre alle materie specifiche del profilo scelto;

tenere monitorate le comunicazioni sul portale inPA per date della prova, eventuali avvisi e istruzioni operative.

Un bando con queste caratteristiche, per numero di posti e stabilità del rapporto di lavoro, può costituire un passaggio decisivo per costruire una carriera nei Ministeri e nella pubblica amministrazione centrale.