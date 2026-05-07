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Cronaca

Condannato a Pescara veterinario per eutanasie cani: LNDC insoddisfatta e chiede radiazione dalla ASL

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Si è concluso oggi presso il Tribunale di Pescara il processo relativo alla gestione del canile sanitario della ASL di Pescara che vedeva imputati i veterinari Franco Ruggeri e Lucio Di Tommaso, accusati di eutanasie ritenute non dovute su numerosi cani e di altri reati legati alla gestione della struttura.

LNDC Animal Protection, associazione parte civile nel procedimento, si è espressa con una tiepida soddisfazione per l’esito dell’udienza odierna. Il Tribunale ha condannato Lucio Di Tommaso, ex direttore sanitario del canile, a quattro mesi di reclusione esclusivamente per il reato relativo alla soppressione di cuccioli, assolvendolo invece dalle altre imputazioni.

“Pena estremamente blanda”, ha dichiarato Piera Rosati di LNDC Animal Protection. L’associazione ha ribadito la necessità di controlli più stringenti sulle strutture pubbliche e una maggiore trasparenza nella gestione degli animali. Si attende ora la motivazione della sentenza, che sarà depositata entro 15 giorni.

La condanna di un veterinario pubblico rappresenta un fatto rilevante sotto il profilo del riconoscimento giudiziario delle criticità emerse nella gestione del canile sanitario. LNDC Animal Protection ha sottolineato l’importanza che sia stata riconosciuta una responsabilità penale all’interno di una struttura pubblica e si è detta pronta a valutare la presentazione di un’istanza al Pubblico Ministero per impugnare la sentenza.

L’associazione ha ribadito il suo impegno nel vigilare e intervenire ogni volta che i diritti degli animali verranno calpestati, auspicando che episodi simili non si ripetano mai più.

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