Condominio “Mare e Monti”: incontro con i residenti evacuati. Ferrara e Febo: “Priorità assoluta alla sicurezza e al rientro nelle abitazioni”.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 13 aprile 2026 – Nel pomeriggio di oggi il sindaco Diego Ferrara e il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo hanno incontrato una delegazione dei residenti del condominio “Mare e Monti”, in via Anelli Fieramosca, costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito dell’ondata di maltempo che ha compromesso l’unica via di accesso allo stabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’incontro hanno preso parte anche i tecnici della struttura comunale, i professionisti incaricati e i rappresentanti del Dipartimento di Scienze del Territorio dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, che in sinergia con il Comune svolgono l’analisi e il monitoraggio del fenomeno del dissesto idrogeologico su tutto il territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso del confronto sono stati illustrati ai residenti gli aggiornamenti sulle verifiche in atto e sulle azioni intraprese per garantire la sicurezza dell’area e la tutela degli alloggi – “Abbiamo comunicato l’avvio delle indagini geognostiche sull’area, necessarie per individuare l’estensione e la profondità del fenomeno franoso – dichiarano il sindaco Diego Ferrara e il presidente Luigi Febo –. Nelle more dell’ampliamento della convenzione già in essere con l’Università, si sta provvedendo d’urgenza con l’avvio di una campagna di indagini attraverso l’ausilio di strumentazioni tecnologiche idonee – si apprende dalla nota stampa. L’analisi richiederà alcuni mesi e consentirà di definire con precisione il quadro della situazione e individuare le tipologie di intervento più idonee, nonché valutare le condizioni per un eventuale rientro nelle abitazioni – precisa la nota online. Si tratta di un’area fragile, duramente colpita da un evento meteorologico eccezionale, con circa 200 mm di pioggia caduti in tre giorni – precisa la nota online. Per questo le indagini saranno svolte con carattere di urgenza, per comprendere appieno la portata del fenomeno e agire con la massima efficacia – si apprende dal portale web ufficiale. Sul fronte della tutela dei residenti, l’Amministrazione ha inoltre assicurato l’impegno ad attivare procedure per il recupero in sicurezza degli effetti personali rimasti negli alloggi e ha comunicato che sull’area è già attiva la sorveglianza anti sciacallaggio garantita dalla Questura, per evitare eventuali episodi di furti o intrusioni – Siamo pienamente consapevoli del disagio che stanno vivendo queste famiglie e stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it