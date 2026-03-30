Conero: il mare minaccia Portonovo

Il tema del Conero è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online. Ultimo aggiornamento: 2026-03-30 13:30:00. La spiaggia di Portonovo rischia di essere inghiottita dal mare, proprio a pochi giorni dalla prevista riapertura degli stabilimenti balneari. Una situazione di emergenza che richiede interventi tempestivi e misure di salvaguardia.
Le dichiarazioni di esperti come Francesco Rubini, che sottolinea la necessità di istituire un’Area marina protetta e di spostare indietro le attività, aprono il dibattito su come preservare il territorio e la sua bellezza naturale.
Nel frattempo, si pone l’accento sull’importanza che la Regione trovi le risorse necessarie per sostenere il Parco del Conero e garantire la tutela delle sue scogliere.
Un contesto che richiede azioni rapide e decisive per proteggere questo prezioso angolo di natura, ora minacciato dagli elementi.
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