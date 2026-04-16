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Confagricoltura Abruzzo: weekend di innovazione e sostenibilità tra Lanciano e Fucino – appuntamenti per il futuro dell’agricoltura moderna

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Confagricoltura Abruzzo e i giovani dell’ANGA (Giovani di Confagricoltura) saranno protagonisti di un intenso fine settimana dedicato all’innovazione e alla cura della terra. Gli eventi si svolgeranno tra Lanciano e Fucino, con l’obiettivo di promuovere il confronto tecnico sugli importanti temi dell’agricoltura moderna e sostenibilità ambientale.

Il programma inizierà venerdì 17 aprile alle ore 16:00 presso la Sala Congressi della 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura a Lanciano, con l’incontro intitolato “+Redditività, +Futuro: Ricerca, Formazione e Valore”. Si discuterà della competitività del settore agricolo in un mercato globale sempre più complesso, con interventi di esperti del settore.

Domenica 19 aprile, l’attività si dividerà tra due location strategiche. La mattina, Confagricoltura sarà presente per la Giornata Ecologica del Fucino sulla “Strada 6” ad Avezzano, partecipando attivamente alla pulizia collettiva del bacino fucense insieme a partner come Tekneko e Plastic Free. Questo evento sarà un segnale di responsabilità verso un territorio che rappresenta il fulcro economico della Marsica.

Sempre domenica 19 aprile, alle ore 16:00, il confronto tornerà a Lanciano con il convegno “Una Rete D’impresa Dei Prodotti D’Abruzzo. L’esperienza di -PARCO DEL GUSTO-, piccola distribuzione disorganizzata”, incentrato sulla ricerca applicata alla filiera del latte e sulle reti d’impresa.

Il Presidente di Confagricoltura Abruzzo, Fabrizio Lobene, ha sottolineato l’importanza di questi eventi, che dimostrano la capacità dell’associazione di presidiare ogni aspetto della vita agricola, dalla ricerca scientifica all’impegno per la tutela ambientale e la creazione di nuovi modelli di distribuzione per le piccole produzioni territoriali.

Il weekend si concluderà con le conclusioni affidate al Vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, e all’Europarlamentare Michele Picaro, che discuteranno sulle politiche di sostegno al reddito agricolo. Un evento di grande importanza per l’agricoltura abruzzese che punta alla valorizzazione del territorio e alla crescita delle imprese del settore.

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