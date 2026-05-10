Conferenza stampa a Pescara: presentazione legge per persone affette da dolore pelvico

Domani, lunedì 11 maggio, alle ore 10.30, nella sala Corradino D’Ascanio, al terzo piano del palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, si terrà una conferenza stampa per presentare la legge in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate. Gli intervenuti saranno i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti, promotori del progetto di legge.

La legge proposta mira a fornire maggiore supporto e attenzione alle persone che soffrono di dolore pelvico cronico e alle patologie ad esso correlate. Si tratta di un passo importante nell’ambito della tutela della salute e del benessere di un’ampia fetta della popolazione.

Durante la conferenza stampa, verranno illustrati nel dettaglio i contenuti della legge e le misure previste per migliorare la qualità della vita delle persone affette da queste condizioni. Saranno inoltre presentati i principali obiettivi del progetto di legge e le motivazioni che hanno spinto i consiglieri regionali ad impegnarsi in questa causa.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema spesso sottovalutato ma di grande rilevanza per numerosi individui. La prevenzione e la cura del dolore pelvico cronico devono essere al centro dell’attenzione delle istituzioni e della società nel suo complesso.

La conferenza stampa si inserisce in un più ampio contesto di azioni volte a promuovere la salute e il benessere della cittadinanza abruzzese. L’impegno dei consiglieri regionali D’Incecco e Mannetti testimonia la volontà di garantire a tutti un accesso equo ai servizi sanitari e un sostegno adeguato per affrontare le sfide legate alla salute.

L’evento rappresenta dunque un momento fondamentale per porre l’attenzione sulla questione del dolore pelvico cronico e per promuovere una maggiore consapevolezza e solidarietà verso chi ne è affetto.