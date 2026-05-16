“Confermarsi non è mia facile, ci siamo addirittura migliorati” parla capitan Amadio

Pineto Calcio, novita’ dal portale web ufficiale dei biancazzurri:“Confermarsi non è mia facile, ci siamo addirittura migliorati” parla capitan Amadio15 Maggio, 2026“Abbiamo fatto una grande stagione, riuscendo addirittura a migliorare il percorso dello scorso anno – aggiunge testualmente l’articolo online. ”Nelle parole del capitano Stefano Amadio c’è tutta l’essenza del cammino biancazzurro: un gruppo forte, unito, capace non solo di confermarsi sull’ottimo livello della scorsa stagione, ma addirittura di crescere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vittorie importanti, grandi prestazioni contro avversari blasonati, il Pineto ha confermato identità, valori e ambizione, dentro e fuori dal campo – “Anche nelle fasi delicate, che possono sempre far parte di un campionato impegnativo – ha proseguito – siamo stati bravi a reagire da squadra – viene evidenziato sul sito web. Questo grazie ad un gruppo fantastico, formato da un blocco storico che è qui da tre anni e che incarna perfettamente i valori della Società, appartenenza, spazio ai giovani e sostenibilità, e grazie a una filosofia di gioco che non abbiamo mai smarrito e abbiamo provato ad esprimere ovunque”.Un percorso di crescita costante in cui i risultati sportivi sono la conseguenza dell’organizzazione e del lavoro della società.“Merito del Presidente che ci tiene tantissimo e non ci fa mancare nulla sotto ogni punto di vista – leparole di Amadio – merito del Direttore, del Mister e di tutte le persone che operano per lasocietà, che ci fanno sentire sempre la stima e il sostegno di una famiglia – I risultati ne sono lo specchio”.Uno sguardo al futuro – riporta testualmente l’articolo online. “Adesso ci godiamo un po’ di meritato relax. Resta un filo di amarezza per l’eliminazione ai playoff, perché la partita di Campobasso ha detto che avremmo meritato molto di più, ma ancora più forte deve accompagnarci l’orgoglio di aver fatto una grande prestazione in una cornice importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questa post-season a me è piaciuto molto il Potenza, ma se mi devo sbilanciare su una possibile favorita dico l’Ascoli, secondo me la squadra che gioca meglio”. Foto Andrea Iommarinin| Pineto Calcio (riproduzione vietata)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Pineto Calcio e online sul portale web della squadra. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Pineto Calcio, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: pinetocalcio.it