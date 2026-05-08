Confetti di Sulmona patrimonio regionale: via libera alla risoluzione di Marianna Scoccia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:08 maggio 2026 – 12:03– “Passo decisivo per il riconoscimento istituzionale di una delle eccellenze più iconiche dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La terza commissione consiliare ‘Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive’ ha espresso ieri parere favorevole all’unanimità sulla risoluzione presentata dalla vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, volta al ‘Riconoscimento e valorizzazione dei Confetti di Sulmona quale simbolo d’identità abruzzese e di promozione turistico culturale’” si legge in una nota stampa – si legge sul sito web ufficiale. “Soddisfatta la promotrice dell’iniziativa, Marianna Scoccia, che durante i lavori in commissione ha ribadito l’importanza strategica dell’atto, ‘i confetti di Sulmona non sono solo un prodotto dolciario, ma un pilastro della nostra cultura e del nostro sapere artigianale, tramandato di generazione in generazione – si apprende dalla nota stampa. Con questo voto unanime, la Regione Abruzzo compie un atto di giustizia verso una tradizione che ci rende unici a livello internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vogliamo che Sulmona sia riconosciuta ufficialmente come la capitale del rito nuziale e che il confetto diventi il fulcro di una nuova strategia di promozione turistica legata al settore del wedding’ ha detto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il documento approvato sottolinea come la città di Sulmona rappresenti da secoli il centro della confetteria artistica, un’arte capace di trasformare il confetto in composizioni floreali che sono vere e proprie forme di comunicazione simbolica – si legge sul sito web ufficiale. La risoluzione evidenzia inoltre il legame tra il confetto e altri simboli regionali, come la Presentosa, – presegue la nota – definendo il primo come la celebrazione della promessa d’amore rappresentata dalla seconda”. “Attraverso questa risoluzione, l’impegno richiesto al presidente e alla giunta regionale si articola in punti chiave: istituire i confetti di Sulmona come simbolo ufficiale dell’identità regionale; sostenere il marchio nei mercati esteri, legandolo ai riti del matrimonio e dell’unione; attivare percorsi per la salvaguardia del patrimonio immateriale e sostenere le botteghe storiche e le maestranze locali; favorire la nascita di progetti turistici legati al ‘wedding tourism’, con Sulmona come baricentro di un’offerta esperienziale e romantica; coordinare la promozione dei confetti con altri simboli tradizionali per rafforzare l’immagine dell’Abruzzo come destinazione culturale autentica – si legge sul sito web ufficiale. La valorizzazione delle nostre eccellenze artigianali è uno strumento di sviluppo economico imprescindibile – conclude la vicepresidente Scoccia – si legge sul sito web ufficiale. Il sostegno unanime della commissione dimostra che, quando si parla di identità e territorio, l’Abruzzo sa correre unito verso obiettivi ambiziosi”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it