Conflitto israelo-palestinese, maggioranza: l’Abruzzo sostiene il governo per una pace giusta

"Il Consiglio regionale ha approvato, oggi, la risoluzione che impegna il presidente della Regione e l'intero governo regionale a sostenere attivamente ogni iniziativa promossa dal governo italiano per contribuire alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. È un atto di responsabilità istituzionale che riafferma la vocazione dell'Abruzzo a promuovere la pace, il dialogo e il rispetto dei diritti umani. La Regione Abruzzo condanna con fermezza ogni forma di violenza e ritiene che la crisi in Medio Oriente debba essere affrontata con equilibrio, serietà e rispetto per tutte le popolazioni coinvolte. Il governo italiano ha dimostrato fin da subito attenzione e impegno, sia sul piano diplomatico che su quello umanitario, fornendo assistenza alla popolazione di Gaza e accogliendo rifugiati in fuga dal conflitto. La mozione annunciata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che prevede il riconoscimento della Palestina subordinato al rilascio degli ostaggi e all'esclusione di Hamas da ogni forma di governo, rappresenta un passo concreto verso una soluzione duratura e condivisa. Riteniamo profondamente sbagliato strumentalizzare il conflitto per fini politici interni, alimentando tensioni e promuovendo manifestazioni che rischiano di compromettere la coesione sociale. Le istituzioni devono essere un presidio di equilibrio e responsabilità, capaci di costruire ponti e non di alzare muri. Con questo documento, il Consiglio regionale dell'Abruzzo intende dare un contributo concreto al percorso di pace, nel pieno rispetto della legalità internazionale e della diplomazia. Il nostro compito è quello di mettere al centro la vita, la dignità e la sicurezza delle persone, senza ambiguità e con senso delle istituzioni". Così, i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale Abruzzo, Massimo Verrecchia, Emiliano Di Matteo, Vincenzo D'Incecco, Marianna Scoccia, Luciano Marinucci.

