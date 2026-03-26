Confronto a Pescara sui Centri per la Famiglia: istituzioni e associazioni insieme per lo sviluppo territoriale

Si terrà sabato 28 marzo, dalle ore 10:30 alle 12:30, presso la sala consiliare del Comune di Pescara, un incontro di confronto sul tema dei Centri per la Famiglia. L’evento è stato promosso dal Forum delle Associazioni Familiari dell’Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Pescara e la collaborazione del Forum nazionale delle Associazioni Familiari.

Secondo i promotori, l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di riflessione sul ruolo dei Centri per la Famiglia come luoghi strategici per lo sviluppo territoriale, capaci di favorire politiche integrate, processi di coprogettazione e interventi mirati al rafforzamento del tessuto sociale.

Assuntina Morresi, Vice Capo di Gabinetto della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, sarà presente come ospite di rilievo per offrire un contributo istituzionale sul tema, con particolare riferimento al nuovo Piano Nazionale per la Famiglia 2025/2027. Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Pescara Carlo Masci.

Durante l’incontro interverranno Paola D’Alesio, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari dell’Abruzzo, e Roberta Pellegrino, Dirigente comunale del Settore Politiche Sociali per il cittadino. Si affronteranno temi centrali come il ruolo della famiglia nella coesione sociale, le potenzialità dei Centri per la Famiglia e le prospettive future di sviluppo.

Saranno presenti anche Cristina Riccardi, vice presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, e Daniela Palladinetti, avvocato mediatore. Si discuterà della situazione attuale e della programmazione futura dei Centri per la Famiglia, con gli interventi di Assuntina Morresi e di Roberto Santangelo, assessore della Regione Abruzzo alla Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale e Cultura.

L’incontro si concluderà con un momento di confronto con le associazioni familiari e i responsabili ECAD Abruzzo, con la partecipazione di Concetta Di Virgilio, presidente regionale del Centro Italiano Femminile. L’evento, moderato da Paola D’Alesio, è aperto alla cittadinanza, agli operatori del settore e a tutti gli interessati alle politiche familiari e sociali.