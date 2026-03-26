- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaConfronto a Pescara sui Centri per la Famiglia: istituzioni e associazioni insieme...
Eventi e Cultura

Confronto a Pescara sui Centri per la Famiglia: istituzioni e associazioni insieme per lo sviluppo territoriale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si terrà sabato 28 marzo, dalle ore 10:30 alle 12:30, presso la sala consiliare del Comune di Pescara, un incontro di confronto sul tema dei Centri per la Famiglia. L’evento è stato promosso dal Forum delle Associazioni Familiari dell’Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Pescara e la collaborazione del Forum nazionale delle Associazioni Familiari.

Secondo i promotori, l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di riflessione sul ruolo dei Centri per la Famiglia come luoghi strategici per lo sviluppo territoriale, capaci di favorire politiche integrate, processi di coprogettazione e interventi mirati al rafforzamento del tessuto sociale.

Assuntina Morresi, Vice Capo di Gabinetto della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, sarà presente come ospite di rilievo per offrire un contributo istituzionale sul tema, con particolare riferimento al nuovo Piano Nazionale per la Famiglia 2025/2027. Ad aprire i lavori sarà il Sindaco di Pescara Carlo Masci.

Durante l’incontro interverranno Paola D’Alesio, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari dell’Abruzzo, e Roberta Pellegrino, Dirigente comunale del Settore Politiche Sociali per il cittadino. Si affronteranno temi centrali come il ruolo della famiglia nella coesione sociale, le potenzialità dei Centri per la Famiglia e le prospettive future di sviluppo.

Saranno presenti anche Cristina Riccardi, vice presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, e Daniela Palladinetti, avvocato mediatore. Si discuterà della situazione attuale e della programmazione futura dei Centri per la Famiglia, con gli interventi di Assuntina Morresi e di Roberto Santangelo, assessore della Regione Abruzzo alla Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale e Cultura.

L’incontro si concluderà con un momento di confronto con le associazioni familiari e i responsabili ECAD Abruzzo, con la partecipazione di Concetta Di Virgilio, presidente regionale del Centro Italiano Femminile. L’evento, moderato da Paola D’Alesio, è aperto alla cittadinanza, agli operatori del settore e a tutti gli interessati alle politiche familiari e sociali.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it