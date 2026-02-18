- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCongresso Uil Pescara: focus su intelligenza artificiale e sviluppo econ.
Eventi e Cultura

Congresso Uil Pescara: focus su intelligenza artificiale e sviluppo econ.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domani 19 febbraio 2026, alle 10.00, presso l’Aurum di Pescara, in Largo Gardone Riviera, si terrà l’assemblea congressuale dell’Unione territoriale Uil Pescara. All’incontro parteciperanno il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, la coordinatrice UP Uil Pescara, Fabiola Ortolano, i delegati territoriali e ospiti istituzionali.

Durante l’assemblea verranno trattati diversi temi di rilevanza attuale, tra cui l’intelligenza artificiale, la legalità e la sicurezza, le infrastrutture e lo sviluppo. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i colleghi interessati all’argomento.

Barbara Del Fallo, dell’Ufficio stampa Uil Abruzzo, ha comunicato l’importanza dell’evento e si è resa disponibile per ulteriori informazioni attraverso i contatti telefonici e mail forniti.

Si tratta di un’occasione importante per discutere di questioni fondamentali per il territorio e per il lavoro sindacale, con la presenza di figure di alto profilo e con la garanzia di un dibattito costruttivo e informativo.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it