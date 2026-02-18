Congresso Uil Pescara: focus su intelligenza artificiale e sviluppo econ.

Domani 19 febbraio 2026, alle 10.00, presso l’Aurum di Pescara, in Largo Gardone Riviera, si terrà l’assemblea congressuale dell’Unione territoriale Uil Pescara. All’incontro parteciperanno il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, la coordinatrice UP Uil Pescara, Fabiola Ortolano, i delegati territoriali e ospiti istituzionali.

Durante l’assemblea verranno trattati diversi temi di rilevanza attuale, tra cui l’intelligenza artificiale, la legalità e la sicurezza, le infrastrutture e lo sviluppo. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i colleghi interessati all’argomento.

Barbara Del Fallo, dell’Ufficio stampa Uil Abruzzo, ha comunicato l’importanza dell’evento e si è resa disponibile per ulteriori informazioni attraverso i contatti telefonici e mail forniti.

Si tratta di un’occasione importante per discutere di questioni fondamentali per il territorio e per il lavoro sindacale, con la presenza di figure di alto profilo e con la garanzia di un dibattito costruttivo e informativo.