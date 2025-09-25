Conoscere istituzioni e diritti: via alle giornate di studio della Difesa Civica, nelle 4 provincie

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Parte il tour della Difesa Civica Regionale, attraverso i quattro capoluoghi di provincia abruzzesi, per “fare conoscere le istituzioni e i diritti”, come recita lo slogan della campagna divulgativa che partirà il prossimo 3 ottobre da Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Questa mattina, all’Aquila, è stato presentato il programma degli eventi, quest’anno arricchito dalla coincidenza della celebrazione dei 30 anni dalla istituzione, in Abruzzo, del Difensore Civico Regionale, incarico oggi ricoperto da Umberto Di Primio – riporta testualmente l’articolo online. E’ proprio “l’avvocato degli abruzzesi”, a tracciare spirito e contenuti delle “Giornate di studio”. “Proseguiamo un’attività iniziata lo scorso anno – spiega Di Primio – Servirà a far conoscere più a fondo le Istituzioni ai cittadini, ampliando il confronto su quei diritti basilari, come l’accesso alle cure, collegato ai problemi delle liste d’attesa e in generale alle difficoltà che si incontrano nel rapporto con la pubblica amministrazione”. Insieme a Di primio, in conferenza stampa, Tiziana Grassi, dirigente del “Servizio di supporto alle Autorità Indipendenti” del Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il primo appuntamento si svolgerà a Pescara, il prossimo 3 ottobre, presso la Sala del Consiglio Provinciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si parlerà di “Silenzio della pubblica amministrazione: conseguenze e rimedi”. L’incontro vedrà confrontarsi magistrati, amministratori pubblici, avvocati, raccogliendo, inoltre, le esperienze di difesa civica maturale in altre regioni. Il 30 ottobre, toccherà all’Aquila, con il convegno ospitato presso la Sala Ipogea del Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tema della giornata, “Diritto alla salute: competenze delle amministrazioni centrali territoriali – precisa il comunicato. Il Difensore Civico garante della salute”. Spazio sarà dato alle relazioni di docenti universitari, in materia di diritto, con un dibattito finale che coinvolgerà manager della sanità, direttori generali e referenti politici del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A Chieti, il 18 novembre, nella Sala del Consiglio Provinciale, si parlerà di “Tutela dei dati personali e particolari-sanitari: bilanciamento tra diritto d’accesso e privacy”. Anche in questo caso, si alterneranno interventi di magistrati e esperti in materia sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. L’ultimo appuntamento sarà quello di Teramo, del 27 novembre, su “Diritto d’accesso, trasparenza e controllo diffuso – L’inerzia della pubblica amministrazione”. Si terrà presso la Sala tesi del Polo didattico “Silvio Spaventa”. Coinvolti giuristi dell’Ateneo teramano, con la conclusione affidate al prof. Antonio Bartolini, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia – viene evidenziato sul sito web. Le giornate di studio, sono organizzate in collaborazione con i tre Atenei abruzzesi e il Coordinamento nazionale dei Difensori civici.

