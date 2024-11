“Conoscete la libertà, donne? Prendetevela!”: ad Avezzano corteo di studenti e istituzioni per dire NO alla violenza di genere

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Le strade di Avezzano si sono animate questa mattina con un corteo partecipato e ricco di significato, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – Studenti, amministratori e rappresentanti delle istituzioni hanno camminato insieme per ribadire con forza un messaggio universale: no alla violenza, sì al rispetto e all’amore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A dare il via alla manifestazione, un manifesto portato dagli studenti che ha catturato l’attenzione di tutti: “Conoscete la libertà, donne? Prendetevela! È vostra! Procuratevela, osservate, fuggite – ” Parole potenti che hanno rappresentato il cuore simbolico dell’intero evento – Il corteo, partito dalla stazione ferroviaria alle ore 9, ha attraversato via Garibaldi e via Corradini, concludendosi in Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Lungo il percorso, studenti e partecipanti hanno esposto striscioni e cartelloni con messaggi di denuncia e riflessione, che mettevano al centro il rispetto delle donne e la lotta contro ogni forma di sopraffazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. In Piazza Risorgimento si è tenuto un momento di condivisione e ascolto, dove sono stati pronunciati i nomi delle vittime di femminicidio – da Giulia Cecchettin a tante altre – accompagnati dal simbolico “presente” scandito dai ragazzi – precisa la nota online. Le amministratrici Iride Cosimati e Stefania Antidormi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, hanno aperto gli interventi istituzionali, sottolineando il ruolo centrale della sensibilizzazione per contrastare una piaga sociale così grave – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Vescovo della Diocesi di Avezzano, Giovanni Massaro, ha poi offerto una riflessione spirituale, invitando tutti a costruire una comunità basata sulla dignità e sul rispetto reciproco – riporta testualmente l’articolo online. Protagonisti assoluti della giornata sono stati gli studenti, che hanno dato voce al loro impegno con interventi profondi e riflessioni personali – precisa la nota online. Aristide Luccitti, Samuel Conte, Francesca Traista, Valerio Di Bernardo, Armando Evangelista, Giovanni Cimei, Aurora Martini e Tommaso Rossetti hanno emozionato e ispirato il pubblico con i loro contributi – precisa la nota online. Al cuore di ogni ragionamento l’importanza di riconoscere i segnali di relazioni tossiche, come gelosie, divieti e silenzi, e la necessità di rispettare sempre il valore del “no”. È stato inoltre ricordato il numero antiviolenza e stalking 1522, un riferimento essenziale per chi vive situazioni di pericolo e ha bisogno di aiuto – Il corteo e gli interventi hanno rappresentato un momento di memoria e impegno collettivo, con un messaggio chiaro: combattere la violenza di genere è una responsabilità condivisa, che richiede attenzione, educazione e solidarietà. Un ringraziamento speciale va agli studenti, veri protagonisti della giornata, e a tutti i partecipanti che, con la loro presenza e il loro entusiasmo, hanno trasformato questa manifestazione in un atto di speranza per un futuro libero da violenza e sopraffazione – si apprende dalla nota stampa.

