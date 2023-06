Consigliere di Fiducia Marco Mastracci si presenta

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Questa mattina, durante un incontro organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), il Consigliere di Fiducia del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Marco Mastracci, si è presentato ai lavoratori dell’Emiciclo – All’incontro ha preso parte anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Maria Franca D’Agostino – riporta testualmente l’articolo online. Mastracci, selezionato a seguito di una procedura pubblica per la quale si è tenuto conto del percorso professionale e dell’esperienza maturata sulla tematica delle discriminazioni nell’ambito del rapporto di lavoro e del disagio lavorativo e, in particolare, per quanto riguarda mobbing e molestie sessuali, è stato nominato dall’Ufficio di Presidenza lo scorso 13 aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Consiglio regionale è una delle prime amministrazioni pubbliche abruzzesi a dotarsi di questa importante figura istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

I compiti del Consigliere di Fiducia

Secondo quanto stabilito dal “Codice di condotta per la tutela della dignità della persona, per il contrasto alle discriminazioni e per la prevenzione del mobbing e delle molestie morali e sessuali nei luoghi di lavoro”, il Consigliere di Fiducia fornisce consulenza ed assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori oggetto di violenza, discriminazioni, molestie o mobbing e avvia le procedure informali o formali adeguate alla risoluzione dei singoli casi – aggiunge la nota pubblicata. Il Consigliere di Fiducia esercita la sua funzione nella più ampia autonomia e nell’assoluto rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti, garantendo, in particolare, la totale riservatezza delle notizie e dei fatti di cui viene a conoscenza – Può suggerire al CUG azioni per promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone e ha il compito di relazionare allo stesso Comitato, con cadenza annuale, sull’attività svolta e sulla casistica riscontrata priva di dati identificativi, al fine di garantire la necessaria riservatezza – si legge sul sito web ufficiale. In particolare, nella relazione dovranno essere individuati il numero dei casi trattati, risolti, abbandonati e in corso, le misure adottate, l’esito, nonché ogni altra utile informazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Consigliere agisce sempre su segnalazione del dipendente che denuncia comportamenti lesivi, secondo modalità e tempistiche immediate e idonee a favorire il superamento della situazione di disagio e non può avviare alcuna iniziativa senza il preventivo, espresso consenso dell’interessato – Il dipendente può scegliere di sporgere formale denuncia, con l’eventuale assistenza del Consigliere, al dirigente della struttura o servizio di appartenenza che è tenuto a trasmettere gli atti all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L’esperienza di Mastracci

Marco Mastracci, classe 1969, è Founding Partner e CEO dello Studio Legale boutique internazionale MPMLEGAL (con sedi a Roma, New York e Pechino); ha esperienze come docente nelle Università di Tor Vergata, l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ stato docente in diritto societario nella formazione professionale continua dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; Adjunct Professor alla Washington University St Louis – School of Law –International and Graduate Programs; Visiting Professor alla Università dell’Avana – si legge sul sito web ufficiale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali quello del Sole 24 ore come miglior Studio legale italiano dell’anno Anno 2021.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it