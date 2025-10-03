Consigliere Scoccia celebra l’istituzione della Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione dell’istituzione della Festa Nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e figura simbolo di pace, umiltà e amore per il creato – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un riconoscimento che rende onore non solo alla memoria storica di San Francesco, ma anche ai valori che egli incarna e che oggi, più che mai, devono essere al centro dell’agire politico e civile”. Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio e consigliere regionale di “Noi Moderati”, Marianna Scoccia, e prosegue: “San Francesco ci richiama alla solidarietà, al rispetto della dignità umana, alla tutela dell’ambiente e alla cura del bene comune: principi che restano profondamente attuali e che devono guidare la nostra comunità. L’istituzione di questa Festa nazionale rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la coesione sociale, promuovere riflessione civica e valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del nostro Paese – Sono orgogliosa che Noi Moderati abbia promosso questa iniziativa, che unisce memoria, cultura e responsabilità civica, riaffermando il ruolo della politica come strumento per trasmettere valori condivisi e radicati nella nostra identità nazionale”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

