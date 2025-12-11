Consiglieri Patto per l’Abruzzo su Pnrr salute: “La destra fallisce la missione”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 dicembre 2025 – 13:44- “Opere ferme, o addirittura mai partite – recita la nota online sul portale web ufficiale. In Abruzzo sono stati spesi solo il 27,29 % dei 58,9 milioni dei fondi PNRR messi a disposizione per le Case di comunità, e solo il 21,01 % dei 5,5 milioni di fondi PNRR messi a disposizione per gli ospedali di Comunità. È questa la fotografia desolante che emerge dall’analisi incrociata dei dati finanziari e fisici sull’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per la sanità. Strutture come “pacchi vuoti”, esistenti solo sulla carta – si legge sul sito web ufficiale. Lo dimostra il lungo elenco di lavori mai avviati o in enorme ritardo, nonostante la scadenza di marzo 2026 sia ormai dietro l’angolo – recita il testo pubblicato online. Il rischio concreto è quello di perdere i fondi e vanificare una delle più grandi opportunità di investimento che l’Abruzzo abbia visto negli ultimi quarant’anni” ad affermarlo sono i consiglieri del Patto per l’Abruzzo che questa mattina in una conferenza stampa hanno presentato il dettaglio dell’analisi dei dati “Il campanello d’allarme suona forte a Teramo e Pescara: queste due province rappresentano la criticità maggiore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per le nuove strutture sanitarie, quasi nessuno dei cantieri ha raggiunto il 20% di pagamenti – precisa la nota online. Significa che i lavori sono ancora in una fase embrionale – Casi come quelli di Pescara e Montesilvano, sui quali abbiamo alzato l’attenzione anche nelle scorse settimane, sono il sintomo di una situazione generale ad alta criticità. Nella provincia di Chieti non va meglio, è qui che si registra la dispersione maggiore e si sono creati veri e propri paradossi: una struttura quasi finita a Casoli, (utilizzato il 96%) e una appena iniziata finanziariamente ad Atessa ( solo 21%). Una disparità che mette in evidenza la difficoltà gestionale della destra nel portare avanti parallelamente tutti i cantieri previsti – precisa la nota online. L’Aquila in merito ai fondi su interventi antisismici segna avanzamenti non oltre il 48%. E lo stesso dato nelle altre ASL neanche compare, sottolineando che i lavori strutturali pesanti nelle province di Pescara, Chieti e Teramo, non sono ancora entrati nel vivo della fatturazione – Questa fotografia – incalzano i consiglieri di opposizione – dimostra quanto la destra sia scollata dalla realtà: proclami entusiastici sulla rete ospedaliera e sull’edilizia sanitaria, mentre nei territori restano cantieri fantasma o in enorme ritardo – L’Assessore con delega alla salute, quando replica alle opposizioni di fatto sta replicando a se stessa, in quanto i dati che abbiamo a disposizione provengono dal suo assessorato e ci sono stati forniti a seguito di un accesso agli atti – precisa il comunicato. Forse invece che reiterare la solita buona novella che non ha alcun riscontro con la vita reale dovrebbe tenere bene a mente che la stipula dei contratti è un’illusione propagandistica – Firmare un contratto non basta, servono lavori e opere che avanzano, altrimenti gli abruzzesi e le abruzzesi, invece di vedersi garantito il diritto alla salute, si ritroveranno con un pugno di parole spacciate per panacea di tutti i mali – precisa la nota online. Con la destra la Regione continua a soffermarsi solo sugli acquisti di macchinari, perché è più semplice, ma rischia di arrivare al 2026 senza strutture pronte per ospitarli – precisa la nota online. E poi c’è il fattore umano: senza medici e infermieri, le Case della Comunità resteranno chiuse o aperte ma inefficaci – precisa la nota online. I dati parlano chiaro: servono soluzioni organizzative serie, non slogan per contrastare la carenza di personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il PNRR – concludono dall’opposizione – è stato osteggiato e demonizzato dalla destra che oggi siede al governo – recita il testo pubblicato online. Parliamo del più grande stabilizzatore macroeconomico degli ultimi anni, senza il quale la nostra economia sarebbe precipitata in una crisi profonda – si apprende dal portale web ufficiale. È grazie al PNRR se in Abruzzo la maggioranza di destra ha avuto risorse senza precedenti per la sanità territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Eppure questa occasione non è stata colta da Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia – viene evidenziato sul sito web. Non lo diciamo noi, ma i numeri appena evidenziati che dimostrano incapacità di programmazione e di governance – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sia chiaro, non è un problema tecnico, non è un punto in più o in meno sulla percentuale ma è un problema di metodo e di responsabilità. Ogni euro non speso è un euro sottratto alla crescita, alla salute, alla fiducia dei cittadini – Per questo non ci accontenteremo di promesse e delle solite rassicurazioni verbali, pretenderemo trasparenza su ogni cantiere fermo e su ogni euro non trasformato in servizi per i cittadini e le cittadine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il tempo delle parole è finito, ora contano i fatti”. (com/red)

