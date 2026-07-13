Consiglio comunale, al via la nuova attività istituzionale. Domani la Conferenza dei Capigruppo, giovedì e venerdì le Commissioni per l’elezione dei presidenti. Rispoli: “Si apre una consiliatura di iniziative e lavori per la città”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 13 luglio 2026 – Entra nel vivo l’attività del nuovo Consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo l’insediamento dell’assemblea e l’elezione del presidente, da domani prenderà ufficialmente il via il percorso organizzativo e operativo dell’assise cittadina – viene evidenziato sul sito web. È convocata per domani la Conferenza dei Capigruppo, primo momento di confronto utile a definire il calendario dei lavori consiliari e le priorità dell’agenda istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Giovedì e venerdì, invece, si riuniranno le Commissioni consiliari per l’elezione dei rispettivi presidenti, completando così l’assetto degli organismi chiamati a svolgere l’attività istruttoria e di approfondimento degli atti – precisa il comunicato. Sono numerosi i provvedimenti che attendono l’esame del Consiglio comunale nelle prossime settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i principali figurano il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe TARI, il rendiconto di gestione e il riequilibrio di bilancio, oltre ad altri temi di particolare interesse per la comunità. “Il Consiglio comunale è chiamato a svolgere un ruolo centrale nella vita amministrativa della città, non soltanto come luogo di confronto e di deliberazione, ma come istituzione capace di promuovere dialogo, partecipazione e condivisione – dichiara il presidente Stefano Rispoli – . Intendo esercitare questo incarico garantendo equilibrio, rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri e piena collaborazione tra le diverse componenti dell’assemblea – viene evidenziato sul sito web. Il mio auspicio è che il Consiglio possa essere anche un motore di iniziative e di relazioni che valorizzino la vita culturale, sociale e civile della nostra comunità, contribuendo a rafforzare il legame tra le istituzioni e i cittadini di cui siamo voce ed espressione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it