- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Luglio 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàConsiglio comunale, al via la nuova attività istituzionale. Domani la Conferenza dei...
Attualità

Consiglio comunale, al via la nuova attività istituzionale. Domani la Conferenza dei Capigruppo, giovedì e venerdì le Commissioni per l’elezione dei presidenti. Rispoli: “Si apre una consiliatura di iniziative e lavori per la città”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 13 luglio 2026 – Entra nel vivo l’attività del nuovo Consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo l’insediamento dell’assemblea e l’elezione del presidente, da domani prenderà ufficialmente il via il percorso organizzativo e operativo dell’assise cittadina – viene evidenziato sul sito web. È convocata per domani la Conferenza dei Capigruppo, primo momento di confronto utile a definire il calendario dei lavori consiliari e le priorità dell’agenda istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Giovedì e venerdì, invece, si riuniranno le Commissioni consiliari per l’elezione dei rispettivi presidenti, completando così l’assetto degli organismi chiamati a svolgere l’attività istruttoria e di approfondimento degli atti – precisa il comunicato. Sono numerosi i provvedimenti che attendono l’esame del Consiglio comunale nelle prossime settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i principali figurano il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe TARI, il rendiconto di gestione e il riequilibrio di bilancio, oltre ad altri temi di particolare interesse per la comunità. “Il Consiglio comunale è chiamato a svolgere un ruolo centrale nella vita amministrativa della città, non soltanto come luogo di confronto e di deliberazione, ma come istituzione capace di promuovere dialogo, partecipazione e condivisione – dichiara il presidente Stefano Rispoli – . Intendo esercitare questo incarico garantendo equilibrio, rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri e piena collaborazione tra le diverse componenti dell’assemblea – viene evidenziato sul sito web. Il mio auspicio è che il Consiglio possa essere anche un motore di iniziative e di relazioni che valorizzino la vita culturale, sociale e civile della nostra comunità, contribuendo a rafforzare il legame tra le istituzioni e i cittadini di cui siamo voce ed espressione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it