Consiglio Comunale Delle Ragazze e dei Ragazzi, proclamazione dei nuovi consiglieri

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 10 gennaio 2025 – Il Gruppo di Coordinamento del Consiglio Comunale Delle Ragazze e dei Ragazzi di Chieti, visti i verbali di spoglio relativi alle elezioni del 20 novembre 2024, inviati dai seggi elettorali istituiti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune, considerato che gli alunni di classe quinta delle scuole primarie sono nelle Scuole Medie e che devono essere sostituiti dai primi dei non eletti, proclama i nuovi Consiglieri – precisa la nota online. La prima riunione giovedì 16 gennaio, durante la seduta ci sarà l’elezione del presidente del Consiglio comunale, del vice e del segretario – aggiunge testualmente l’articolo online. “A queste ragazze e ragazzi del nostro Comune giunga il nostro più vivo incoraggiamento e in bocca al lupo – così il sindaco Diego Ferrara con il presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo e l’assessora alla Pubblica istruzione Teresa Giammarino – . Quello del CCR è un lavoro di supporto all’assise senior ma anche di stimolo all’esecutivo cittadino sulle esigenze dei nostri concittadini più giovani – Stimolante anche vedere la città con i loro occhi e prendere atto delle istanze, sempre belle e intelligenti, che affiorano dal confronto fra gli junior eletti – aggiunge la nota pubblicata. Dunque, in bocca al lupo a tutti e pronti ad attivare questa nuova sinergia con questo organismo, oggi coordinato da Maria Gabriella Glieca, ma seguito con zelo e passione sempre viva dalla storica professoressa Carmela Caiani, un motore importante per tange generazioni di consiglieri”. 1. Martina Giannini Scuola primaria Cesarii 2. Pietro Lissa Lattanzio Scuola primaria Nolli 3. Sofia D’orazio Scuola primaria Sant’Andrea 4. Flavio Schiazza Scuola primaria Brecciarola 5. Riccardo Pettine Scuola secondaria Chiarini 6. Susanna Calore Scuola secondaria De Lollis 7. Giulia Fiordelli Scuola primaria Via Arniense 8. Samuel D’arcangelo Scuola primaria Corradi 9. Matteo Del Biondo Scuola primaria Via per Francavilla 10. Stefano Di Pietro Scuola primaria Via per Francavilla 11. Alessandro Cantatore Scuola primaria Madonna del Freddo 12. Francesco Paolo Colacioppo Scuola sec. Vicentini-Della Porta 13. Matteo Tatasciore Scuola sec. Vicentini-Della Porta COMUNE DI CHIETI 14. Edoardo Iaccarino Scuola primaria Via Pescara 15. Fausto Lerza Scuola primaria Via Pescara 16. Rebecca D’arcangelo Scuola primaria Via Lanciano 17. Gaia Gasbarri Scuola primaria Via Amiterno 18. Vittoria Iacone Scuola secondaria Antonelli 19. Jacopo Orlando Scuola secondaria Antonelli 20. Simone Tusè Scuola secondaria Antonelli 21. Gioele Del Ponte Scuola primaria Villaggio Celdit 22. Diana Ferrante Scuola primaria Villaggio Celdit 23. Vinicio Cocco Scuola primaria Via Bosio 24. Vittoria De Frenzi Scuola Primaria Selvaiezzi 25. Vittoria Ayomide Olaitan Scuola secondaria Mezzanotte 26. Flora Pensa Scuola secondaria Mezzanotte 27. Emma Di Camillo Scuola secondaria Mezzanotte 28. Sofia Mammarella Scuola secondaria Ortiz 29. Vittoriano Bucci Scuola primaria G. B. Vico 30. Carmine Iannotti Scuola primaria G. B. Vico 31. Federico Pelusi Scuola secondaria G. B. Vico 32. Martina D’arcangelo Scuola secondaria G. B. Vico 33. Cristian Scatamacchia Scuola secondaria G. B. Vico

