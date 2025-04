Consiglio comunale. Sì alla variazione dello statuto di Chieti Solidale

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 28 aprile 2025 – Sì del Consiglio comunale alla modifica dello Statuto di Chieti Solidale, che inserisce la possibilità di definire la governance scegliendo fra amministratore unico e Cda – Il provvedimento è passato con i voti della maggioranza – “Con la modifica approvata, lo statuto di Chieti Solidale si adegua alla normativa vigente che pone per la governance delle partecipate sia la possibilità che alla guida ci sia un amministratore unico, sia che invece ci sia un Cda – spiegano sindaco e Giunta – . Con l’integrazione fatta oggi si conferisce al socio la possibilità di scelta fra l’uno o l’altra possibilità, una scelta che dovrà avvenire in considerazione del delicato e importante ruolo della partecipata, che opera principalmente nel sociale, ma anche della complessità di gestione della moltitudine dei servizi che essa offre alla cittadinanza attraverso tutte le sue diramazioni, farmacie municipalizzate in primis. Senza tale modifica non sarebbe stato possibile avere una possibilità che è contemplata dalla cornice delle leggi vigenti motivando l’opzione prescelta tenuto conto sia del bene dell’Ente e sia della necessità di assicurare prestazioni e farlo al meglio stante la complessità gestionale della partecipata – Il costo dell’attuale governance è stato contenuto e l’economicità ha una valenza importantissima per l’Amministrazione, che sicuramente non vuole oberare oltre i bilanci già provati dalle cause del dissesto e né mai comprometterà il percorso di risanamento di cui ci siamo fatti carico attraverso un delicato lavoro di equilibri, perché i conti del Comune potessero tornare a posto e perché quelli degli altri enti comunali fossero in ordine – recita la nota online sul portale web ufficiale. In tal senso il Cda uscente di Chieti Solidale ha fatto un encomiabile lavoro per la città, promuovendo investimenti e creando nuova occupazione e servizi, terremo conto di questo nell’operare una scelta che avrà un solo obiettivo: continuare a fare crescere la società, perché dia i migliori servizi alla nostra comunità, specie quella più fragile”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it