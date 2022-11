Consiglio comunale straordinario per la cittadinanza onoraria al mecenate Alfredo Paglione.

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 23 novembre 2022 – Nella giornata di venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 10 il Consiglio comunale di Chieti si riunirà in forma straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria al mecenate Alfredo Paglione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I consiglieri voteranno la delibera e accoglieranno l’insignito a fine dei lavori che per l’occasione si svolgeranno al Teatro Marrucino – riporta testualmente l’articolo online. “Sarà una seduta speciale per diverse ragioni artistico – così il sindaco Diego Ferrara e il presidente e la presidente del Consiglio comunale Luigi Febo e Silvia Di Pasquale – Innanzitutto c’è la cittadinanza, che nasce come risposta da parte della città a tanti gesti liberali che Paglione ha riservato al fine di potenziare la bellezza e l’importanza del nostro patrimonio – riporta testualmente l’articolo online. Un’opera, la sua di altissimo valore e una personalità che ovunque si è distinta per la disponibilità a condividere dei veri e propri capolavori messi insieme anno dopo anno grazie al grandissimo amore per l’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel nostro museo abbiamo opere di Mirò, Orellana, De Chirico, Ortega, Campigli, Cantatore, Guttuso, Messina, Manzù. Marini, Sassu, Calabria per un totale di 101 tra tele a olio, a tempera, pastelli nonché sculture in bronzo – Non sono solo una parte del nostro museo comunale, ma tali opere sono veri e propri regali da parte di una personalità che ovunque è andata non ha mai dimenticato la sua terra, alla quale ha fatto dono del patrimonio di così alto e prestigioso valore messo insieme in tutta la sua bella e intensa parabola vitale – Tanti hanno detto grazie ad Alfredo Paglione, Chieti lo farà venerdì con un gesto pubblico, che unisce e condivide la gratitudine della città non solo per le opere donate, ma per il pensiero che le ha portate in città, a disposizione della comunità tutta – viene evidenziato sul sito web. Ma sarà un’occasione anche per tributare altri grazie che espliciteremo venerdì, diretti a personalità istituzionali e a interpreti quotidiani dello spirito di servizio verso la città che consolidano la nostra tradizione di città accogliente e la rendono più forte e più aperta alla memoria”. “Daremo un giusto riconoscimento alla liberalità di una persona di grande cultura ed estrema generosità – così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo de Cesare – Un vero mecenate, che ha dimostrato di avere un grande amore per la nostra città donando un patrimonio culturale che già Chieti deteneva nel museo civico – recita il testo pubblicato online. Patrimonio che ci ha consentito di ampliare l’offerta culturale contemporanea – Con uno spirito di veero mecenatismo ci ha donato la sua collezione più importante, un gesto bello, importante, quanto raro che ci vede sentitamente riconoscenti – precisa la nota online. Tante erano le realtà che potevano beneficiarne, lui ha voluto che Chieti ne avesse disponibilità e non potevamo scegliere che un ringraziamento migliore che l’atto di riconoscenza per noi più importante come la cittadinanza onoraria per ringraziarlo”.

