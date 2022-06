Consiglio: due borse di ricerca in materia europea

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– L’Aquila – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo finanzia due borse di ricerca per i laureati dell’Università degli Studi di Teramo per attività di studio, ricerca e produzione di contributi in materia europea – si legge sul sito web ufficiale. L’importo di ciascuna borsa finanziata è pari a 4mila euro – recita il testo pubblicato online. Una commissione formata da referenti del Consiglio regionale e dell’Ateneo teramano giudicherà le candidature mediante la valutazione dei titoli e un colloquio – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli studenti saranno di supporto per 8 mesi al Servizio affari istituzionali ed europei del Consiglio regionale e si occuperanno dell’analisi delle proposte di atti europei e collaboreranno nelle attività di assistenza al Presidente del Consiglio durante le sedute di coordinamento delle assemblee legislative regionali ed europee – si apprende dalla nota stampa. In particolare, durante le riunioni della Conferenza dei presidenti delle assemblee delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza delle assemblee legislative regionali europee (CALRE), cureranno l’attività di traduzione dei testi in italiano – Il bando, inoltre, offre l’occasione agli studenti di approfondire e svolgere analisi e ricerche riguardo atti europei di competenza delle regioni e del Consiglio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La domanda di adesione, scaricabile dal sito del Consiglio regionale (www.consiglio – riporta testualmente l’articolo online. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/avvisi/avviso-borse-di-ricerca), dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 1° luglio 2022 a mezzo raccomandata A.R. all’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche, Via R. Balzarini, n. 1, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE) oppure spedita tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.unite – recita la nota online sul portale web ufficiale. it. (red)

