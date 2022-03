Consiglio, Marcozzi: gestione lavori inaccettabile

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Ancora una volta il centrodestra conferma di non aver alcuna intenzione di garantire alle opposizioni il diritto di fare il proprio dovere – si apprende dalla nota stampa. Le forzature ai regolamenti, nella seduta di oggi, hanno toccato il proprio apice – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si nega la possibilità di avere una qualsiasi forma di dialogo, e questo è uno sfregio non tanto alle forze politiche, ma a tutti gli abruzzesi – precisa la nota online. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso di erigere un muro per troncare ogni discussione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Erano mesi che non sentivamo la voce del Presidente Marsilio in aula e oggi, invece di entrare sui temi, ha preferito fare il proprio show per attaccare le opposizioni che chiedono semplicemente di fare il proprio lavoro – recita il testo pubblicato online. La verità è una, in Abruzzo non è possibile parlare del PNRR su cui la Giunta non ha ancora una visione precisa, nonostante l’importanza capitale della gestione dei fondi – aggiunge la nota pubblicata. Addirittura non si possono leggere determine, delibere o atti, soprattutto in materia sanitaria, da cui poter capire quello che accade nel territorio e lavorare per garantire la tutela dei diritti dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Non abbiamo diritto di discutere progetti di legge, né di opposizione né di maggioranza, con testi che vengono stravolti con emendamenti il cui contenuto è spesso ignorato perfino dai consiglieri regionali di centrodestra – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo presentato una mozione, firmata in maniera congiunta con le opposizioni di centrosinistra, per impegnare la Giunta a fare la Giunta: discutere con le opposizioni, coinvolgere la cittadinanza sui temi fondamentali per il futuro, lavorare in maniera più seria da qui alla fine della legislatura – si legge sul sito web ufficiale. Quanto vissuto fino a oggi è inaccettabile”. Il commento arriva dal capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che spiega: “Per tutti questi mesi, tra emergenza sanitaria ed economica, la nostra opposizione è sempre stata responsabile – Abbiamo lavorato non per il nostro tornaconto di consenso, ma per il bene degli abruzzesi – Abbiamo collaborato alla redazione di leggi che stanziassero fondi per il tessuto economico abruzzese che sono stati bloccati da lentezza e improvvisazione di una Giunta incapace di lavorare per il bene del territorio – recita il testo pubblicato online. Nonostante questo, ci è stato impedito di far sentire in aula la voce delle migliaia di cittadini che abbiamo l’onore di rappresentare in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quello che è accaduto oggi in aula è inaudito, con una maggioranza incapace di governare l’Abruzzo in maniera seria e che si sta sgretolando, Commissione dopo Commissione, Consiglio dopo Consiglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Noi difenderemo il diritto di fare discussioni serie su tutti i provvedimenti, e lo faremo con ogni strumento a nostra disposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Davanti a questo atteggiamento, non siamo disposti a fare un passo indietro”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it