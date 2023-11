Consiglio: programma sedute del 14 e 21 novembre

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila – La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del presidente Lorenzo Sospiri, ha definito il programma dei prossimi lavori assembleari, concordando per una doppia convocazione del Consiglio regionale con due sedute che si terranno il 14 e il 21 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’ordine del giorno della sessione di martedì 14, prevista alle ore 11.00, presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, è iscritto un unico progetto di legge che prevede un intervento finanziario urgente in favore del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Il sostegno della Regione servirà a ripristinare il servizio di raccolta rifiuti nella provincia aquilana, rallentato a causa del vasto incendio che lo scorso 23 ottobre ha colpito il deposito cittadino di ASM Spa (Aquilana Società Multi servizi), danneggiando mezzi e attrezzature – si apprende dalla nota stampa. In apertura dei lavori saranno discusse le interpellanze dedicate ai seguenti temi: “Emergenza organizzativa ASL 2 Abruzzo”, firma Paolucci; “Riconoscimento Centri di terzo livello della Medicina dello sport, ai sensi dell’art. 9, della L.R. 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie)”, firma Pettinari; “Sostituzione macchina per risonanza magnetica ospedale di Popoli”, firma Blasioli; “Servizi di cui al protocollo d’intesa del 14 febbraio 2019 tra ASL Teramo e Comune di Roseto degli Abruzzi – Casa di Comunità – Spostamento Consultorio”, firma Pepe; “Attuazione Programma Gol e stato dell’arte su Supporto Formazione Lavoro (SFL)”, firma Taglieri; “Chiarimenti in merito all’attuazione del programma GOL e all’avvio del Supporto Formazione Lavoro per gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza”, firma Stella; “Polo logistico AMAZON – situazione occupazionale”, firma Smargiassi – precisa il comunicato. La seduta del Consiglio regionale di martedì 21 novembre, convocata alle ore 11.00, sarà dedicata esclusivamente all’esame della proposta di “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”.

