Consiglio regionale convocato per martedì 26 maggio. Al voto la riforma del sistema idrico

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:22 maggio 2026 – 10:07– L’Aquila – Il Consiglio regionale è convocato per martedì 26 maggio, alle ore 11, presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – A inizio seduta, saranno discusse due interpellanze: la prima, a firma del consigliere Taglieri, riguardante la cessazione del lavoro somministrato presso la ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti e conseguenze sui servizi essenziali; la seconda, a firma dei consiglieri Paolucci e Di Marco, sull’attuazione della l.r. 22 agosto 2025, n. 25, esiti della verifica di fattibilità della fusione tra ARAP e Consorzio industriale Chieti-Pescara, stato della viabilità consortile e risorse destinate al comprensorio Chieti-Pescara – viene evidenziato sul sito web. Successivamente sarà esaminata la richiesta di proroga della durata della Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale – All’ordine del giorno anche i seguenti progetti di legge: “Disposizioni per la valorizzazione e la modernizzazione delle edicole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Modifiche alla l.r. 23/2018 (Testo unico del Commercio)”, proposta dai consiglieri Mannetti – Scoccia – D’Incecco – Di Matteo; “Adesione della Regione Abruzzo alla ‘Associazione Vie e cammini di Francesco’”, (iniziativa della Giunta regionale); “Disposizioni di modifica delle leggi regionali 42/2013, 20/2016, 13/2018, 23/2018, 25/2024, 26/2024, 8/2025, 20/2025, 22/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025, 30/2025, 31/2025, 32/2025 e 36/2025 in attuazione del principio di leale collaborazione”, (Giunta regionale); “Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d’epoc”a (Mannetti e D’Incecco); “Modifiche alla l.r. 12 aprile 2011 n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)”, su iniziativa del presidente Sospiri e della vicepresidente Scoccia – si legge sul sito web ufficiale. Saranno esaminati anche la proposta di Regolamento di attuazione dell’articolo 63 della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) oltre ai provvedimenti amministrativi “Proposta di rettifica al PA n. 32/2025 recante “Piano regionale integrato di interventi in favore della famiglia – Anno 2026/2027” e “Approvazione Rendiconto della gestione 2025 del Consiglio regionale”. Infine, si passerà all’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali – precisa la nota online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it