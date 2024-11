Consiglio regionale convocato per martedì 26 novembre: l’ordine del giorno

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– L’Aquila, 20 novembre – La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Lorenzo Sospiri, nella riunione di ieri 19 novembre, ha fissato per il prossimo martedì, 26 novembre, la seduta del Consiglio regionale, approvando l’ordine del giorno – riporta testualmente l’articolo online. L’Assemblea si riunirà alle ore 11.30 presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. I lavori si apriranno con la discussione delle seguenti interpellanze: “Realizzazione parcheggi di scambio nei Comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice a servizio dell’utenza impianti sciistici della ‘Maielletta’” (firma Blasioli – PD); “Mancato rifinanziamento fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (Paolucci – PD); “Dimensionamento scolastico della Provincia di Chieti” (Monaco – AVS); “Prevenzione degli atti di violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari” (Taglieri – M5S). Le interrogazioni in programma sono presentate dal consigliere Di Marco (PD), sui tempi di realizzazione della caserma dei Carabinieri Comune di Manoppello e dal consigliere Alessandrini (M5S), sulle assunzioni AREACOM.L’Aula esaminerà il progetto di legge n. 30/2024, primo firmatario Lorenzo Sospiri, “Disposizioni in materia sociale, sanitaria, attività produttive, politiche della montagna, cultura e di natura istituzionale”. A seguire i provvedimenti europei nn. 1/2023 e 2/2023: L.R. 10 novembre 2014, n. 39 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei”. Indirizzi in materia europea per l’annualità 2024, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto europeo (fasi “ascendente” e “discendente”). La seduta si chiuderà con le votazioni utili all’elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – si apprende dalla nota stampa.

