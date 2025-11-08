Consiglio Regionale d’Abruzzo. A Ecomondo si parla del Porto di Pescara, Sospiri: Abruzzo regione all’avanguardia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:07 novembre 2025 – 15:01- Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri è intervenuto, questa mattina, nel corso dell’incontro dal titolo “Porto di Pescara: Una ricchezza per l’Adriatico”, inserito nel programma di Ecomondo, l’evento annuale leader nei settori della Green and Circular Economy che si svolge in Fiera a Rimini – aggiunge la nota pubblicata. “E’ stata l’occasione – ha spiegato Sospiri – per portare l’esempio virtuoso rappresentato delle procedure che stiamo attuando per affrontare l’emergenza del dragaggio di Pescara, ovvero come trattare in banchina i fanghi da escavo portuali, analizzarli per poi poterli riutilizzare una volta che sono state effettuate le prime procedure di decontaminazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il processo che stiamo sperimentando, e continueremo nelle prossime settimane, che porterà a un aumento della capacità di fondale del porto di Pescara, può aprire una nuova strada per rendere più compatibile il costo, enorme, necessario per i dragaggi degli scali portuali regionali e nazionali – precisa la nota online. Questo permetterà di garantire una maggiore sicurezza per chi lo utilizza, in particolare la marineria, e un conseguente incremento della capacità di funzionamento”. “L’Abruzzo ha dimostrato anche a Ecomondo di essere una regione all’avanguardia – ha sottolineato Sospiri – con dirigenti e funzionari che sono all’altezza di sfide molto complicate come quella rappresentata dal dragaggio del porto di Pescara”.

