Consiglio Regionale d’Abruzzo. A Prezza evento in ricordo dei Mondiali del 1982

– Nello scenario di Prezza (AQ), che dall’alto guarda la Valle Peligna, sabato 30 luglio, il Comune di Prezza, in compartecipazionre con Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, proporrà un evento in memoria dei mitici mondiali del 1982. Saranno infatti presenti Antonio Cabrini, storico difensore di quella nazionale e Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, che presenterà il libro “Per sempre noi due”. Oltre alle numerose istituzioni saranno presenti anche le più importanti società sportive del territorio peligno – recita il testo pubblicato online. L’appuntamento è per sabato 30 luglio piazza Umberto I Prezza, l’organizzazione sarà curata dall’associazione Sulmona Sostenibile Eventi – (com/red)

