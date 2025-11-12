Consiglio Regionale d’Abruzzo. A Sulmona il libro su Saman Abbas. Scoccia: “Istituzioni, scuole e famiglie rete antiviolenza”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 novembre 2025 – 12:24– L’Aquila, 12 novembre – Una giornata di dialogo, confronto e riflessione dedicata ai diritti, alla libertà e alla dignità delle donne: questo il significato profondo del convegno “Diritti in cammino: da Saman al progetto On The Road”, promosso dall’Associazione Medea Odv con il patrocinio del Consiglio regionale dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla vicepresidente vicaria del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, ha riunito al Cinema Pacifico di Sulmona studenti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e forze dell’ordine, in un confronto aperto e partecipato sui valori della libertà e del rispetto – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso dell’incontro, Giammarco Menga, autore del libro “Il delitto di Saman Abbas – Il coraggio di essere libere”, ha dialogato con gli studenti, offrendo spunti di riflessione sul significato del coraggio e sull’importanza della consapevolezza nelle scelte di vita – viene evidenziato sul sito web. “La rete tra istituzioni, scuole e famiglie – ha sottolineato la vicepresidente Scoccia – è lo strumento più efficace per prevenire la violenza e tutelare la libertà delle donne – si apprende dalla nota stampa. Dobbiamo lavorare insieme per educare al rispetto e alla responsabilità, perché solo attraverso la cultura possiamo costruire una società più giusta e consapevole – ”Durante la mattinata, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Rosa Pestilli, ha presentato il progetto “On The Road”, finalizzato a promuovere percorsi di autonomia e reinserimento lavorativo per le donne, rafforzando così la rete territoriale di sostegno e accompagnamento – recita il testo pubblicato online. Numerosi gli interventi istituzionali, tra cui rappresentanti delle forze dell’ordine, del Ministero della Giustizia e di esperti del settore, che hanno ribadito la necessità di una collaborazione costante per contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura diffusa del rispetto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’incontro si è concluso con un messaggio condiviso di coraggio, libertà e responsabilità, a testimonianza dell’impegno concreto del Consiglio regionale e delle istituzioni del territorio nella difesa dei diritti fondamentali e nella costruzione di una comunità più consapevole e solidale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

