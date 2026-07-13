Consiglio Regionale d’Abruzzo. A Torrebruna per l’incontro sulle truffe, Prospero: La prevenzione protegge i cittadini

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:13 luglio 2026 – 09:51- “Paura, fretta e fiducia sono le vulnerabilità su cui fanno leva le truffe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per contrastarle occorre imparare a riconoscere i meccanismi con cui i malintenzionati cercano di condizionare le nostre decisioni – aggiunge la nota pubblicata. Creare cittadini più consapevoli significa ridurre lo spazio d’azione dei truffatori – precisa il comunicato. Continueremo quindi a sostenere e a promuovere momenti di confronto come quello di Torrebruna, affinché la sicurezza diventi una responsabilità condivisa e accessibile a tutti”. Questa la dichiarazione del consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio Regionale della Legalità, Francesco Prospero, a margine dell’incontro informativo – riporta testualmente l’articolo online. “Occhi aperti – Insieme contro le truffe digitali”, ospitato, lo scorso venerdì 10 luglio, nell’ex sede della Comunità Montana di Torrebruna – si apprende dal portale web ufficiale. Una iniziativa rientra nel progetto, Io non ci casco – Inganni online e raggiri quotidiani, ed è stata promossa dalla BCC Abruzzi e Molise in collaborazione con l’Osservatorio Regionale della Legalità e il Comune di Torrebruna, con l’obiettivo di fornire ai cittadini indicazioni utili per riconoscere i tentativi di truffa e affrontare con maggiore consapevolezza le insidie che possono nascondersi dietro telefonate, messaggi, e-mail e comunicazioni apparentemente affidabili – aggiunge la nota pubblicata. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del sindaco di Torrebruna, Francesco Troilo, del consigliere comunale Guido Colella e del presidente della BCC Abruzzi e Molise, Vincenzo Pachioli – precisa la nota online. A entrare nel dettaglio delle frodi bancarie e online è stato il direttore generale della BCC Abruzzi e Molise, Fabrizio Di Marco, che ha illustrato le modalità più diffuse utilizzate dai truffatori – precisa il comunicato. Tra queste, messaggi contenenti collegamenti ingannevoli, telefonate effettuate da numeri che sembrano autentici e richieste di codici di sicurezza presentate come necessarie per bloccare operazioni inesistenti – aggiunge la nota pubblicata. Il direttore ha ricordato che banche e operatori affidabili non chiedono ai clienti di fornire password o codici personali attraverso telefonate, messaggi o e-mail. Davanti a una richiesta insolita è quindi opportuno interrompere il contatto, non aprire eventuali collegamenti e rivolgersi direttamente alla propria filiale attraverso i canali ufficiali – precisa il comunicato. L’incontro ha evidenziato quanto sia importante non agire d’impulso, prendersi del tempo, confrontarsi con una persona di fiducia e verificare l’autenticità della chiamata – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it