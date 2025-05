Consiglio Regionale d’Abruzzo. A14, Mariani, Cavallari e Pavone: lavori per almeno altri due anni

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Questa mattina in Commissione Vigilanza siamo tornati ad affrontare la situazione della manutenzione straordinaria e della messa in sicurezza d’Autostrada A14 e sono emerse due importanti novità: la prima è che in vista della prossima stagione estiva i cantieri saranno sospesi, come negli anni precedenti, dai primi di giugno fino ai primi di settembre, andando così a limitare i disagi sul tratto abruzzese nei mesi estivi; la seconda, comunicataci direttamente dal Responsabile d’esercizio Direzione 7° Tronco Pescara Autostrade per l’Italia, Ing. Marco Ciancetta, è che gli ulteriori interventi previsti e non ancora iniziati nel tratto Pineto-Città S. Angelo potrebbero essere ultimati entro due-tre anni”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di “Abruzzo Insieme” Giovanni Cavallari che nel corso dei lavori della Vigilanza è tornato a chiedere ad Autostrade per l’Italia e Regione Abruzzo massima attenzione sui numerosi cantieri presenti nel tratto abruzzese dell’A14 attraverso il tavolo tecnico interregionale Marche-Abruzzo che si riunisce ogni tre mesi per monitorare gli interventi e dal quale si auspica maggiore pressione affinché i lavori terminino il prima possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Speriamo che l’assessore D’Annuntiis porti all’attenzione del tavolo tutti i disagi che quotidianamente sono costretti a subire gli abruzzesi, e non solo, a causa di questi interventi e faccia pressione affinché ci sia un’accelerata sui lavori dopo anni di difficoltà causate dai cantieri ottenendo il giusto ristoro per l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Ben vengano infine i rimborsi attraverso specifica App per i disagi subiti, ma rimane il fatto che non si possono perdere ore su ore incolonnati per colpa di cantieri lumaca e code interminabili”. “Oggi in Commissione abbiamo ascoltato le tempistiche sugli interventi in A14 e speriamo che, grazie anche all’imminente sospensione dei cantieri per l’estate, il traffico possa tornare scorrevole limitando i disagi e che gli interventi riprendano in autunno con un nuovo slancio e maggiore attenzione alle esigenze degli automobilisti – sottolinea il presidente della Vigilanza Sandro Mariani – Assieme al consigliere Cavallari continueremo a monitorare la situazione e a pungolare Autostrade per l’Itala anche nell’ottica delle ripercussioni che questi lavori hanno non solo sul tratto viario Adriatico, ma anche nei collegamenti in direzione Roma visti i contemporanei interventi su A24 e S.S. 80 che rischiano di appesantire ulteriormente il traffico in A14 sul tratto Teramo-Pescara”. “Quello dei continui cantieri sull’A14 è un annoso problema che riguarda la nostra provincia e l’intero Abruzzo – dichiara il capogruppo di “Azione” Enio Pavone – lo stesso onorevole Giulio Sottanelli ha presentato una specifica interrogazione alla Camera dei Deputati con il Ministro Salvini che ha voluto rassicurare sul fatto che i lavori procedono secondo il cronoprogramma e dovrebbero terminare entro massimo due o tre anni – precisa la nota online. Chiedo quindi ad Autostrade per l’Italia che si lavori affinché queste tempistiche vengano rispettate”. (com/red)

