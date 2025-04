Consiglio Regionale d’Abruzzo. A24 e Traforo, Mariani e Cavallari a D’Annuntiis: “la Regione riconvochi cabina di regia”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Ancora una volta la replica ‘piccata e fuori tema’ dell’Assessore D’Annuntiis alla legittima richiesta al Governatore Marsilio di convocare al più presto una cabina di coordinamento (ex comma 8 art. 4-ter D.L. 32/2019) per sapere quando partiranno i lavori sull’A24 e sul traforo e per conoscere quanti cantieri saranno aperti, in quel momento, su A14, A25 e S.S. 80 dimostra che abbiamo colpito nel segno, toccando un nervo scoperto per il centrodestra che ultimamente rimedia solo brutte figure” sottolineano il presidente della Commissione Vigilanza, Sandro Mariani, e il capogruppo di “Abruzzo Insieme”, Giovanni Cavallari – precisa la nota online. “Sappiamo benissimo che lo scorso 6 febbraio si è tenuta una cabina di regia per parlare dei lavori che interesseranno l’acquifero del Gran Sasso, anche perché ciò è emerso chiaramente anche nel corso dell’ultima Commissione Vigilanza del 28 aprile 2025, quella a cui l’Assessore ha deciso di non partecipare…per l’ennesima volta; quello che chiediamo al Presidente della Regione è infatti che la riconvochi al più presto e che stavolta lo faccia per coordinare quelle attività che, al momento, sappiamo che il prossimo mese di ottobre ripartiranno sull’A24 e sul traforo e creeranno disagi alla viabilità, questo al fine di prevenire i disastri che stanno accadendo al momento con i cantieri infinti su A14 e S.S. 80 mettendo finalmente, tutti attorno al tavolo, gli attori principali della vicenda” rincarano Mariani e Cavallari – aggiunge la nota pubblicata. “Se avesse infatti partecipato alla Vigilanza l’Assessore ai Lavori Pubblici e mobilità avrebbe capito che la nostra preoccupazione non è legata ai lavori che interesseranno A24 e traforo per l’acquifero del Gran Sasso, ma piuttosto alle ripercussioni che questi avranno sulla viabilità visti anche i cantieri presenti sulla A14 e la S.S. 80, tema che a lui dovrebbe interessare più che ad altri nella Giunta Marsilio trattandosi delle sue deleghe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se fosse stato presente in Vigilanza infatti saprebbe che il Dirigente Regionale del Dipartimento Viabilità ha confermato ai Commissari che non ci sono contatti frequenti tra l’Ente e Autostrade tali da consentire di conoscere quanto accade e le tempistiche di certi interventi sull’autostrada A14, un motivo in più per mettere tutti gli attori attorno al tavolo ed evitare che si ripeta quanto accaduto domenica scorsa con la chiusura del traforo in direzione Roma a causa di una vettura in fiamme e le auto in cosa, tra i cantieri infiniti, sulla S.S. 80 e la A14” proseguono il Presidente della Vigilanza e il Capogruppo di “Abruzzo Insieme”. “Siccome il Presidente Marsilio ha uno strumento forte come la cabina di coordinamento per far dialogare tutte le parti e dare risposte chiare e precise agli abruzzesi gli chiediamo di non perdere altro tempo e lavorare a testa bassa affinché la provincia di Teramo e l’Abruzzo non restino ancora tagliati fuori dall’asse viario Adriatico e in direzione Tirreno” concludono Mariani e Cavallari – precisa la nota online. “Dall’Assessore D’Annuntiis auspichiamo invece meno polemiche, uscite fuori tema e maggiore attenzione alle esigenze degli abruzzesi…e magari che venga a riferire prima o poi in Vigilanza su queste importanti tematiche”. (com/red)

