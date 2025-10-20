Consiglio Regionale d’Abruzzo. AbbaCantieri, Di Marco: Un laboratorio per la politica e i territori

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– È stato presentato oggi a Pescara, nella Sala D’Ascanio della Regione Abruzzo, l’evento “AbbaCantieri – Idee, Progetti, Decisioni”, in programma sabato 25 ottobre ad Abbateggio dalle ore 9 in poi – precisa la nota online. Un appuntamento pensato come una giornata di lavoro concreta e partecipata, dedicata all’ascolto dei territori e alla costruzione di proposte condivise per il futuro dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Con AbbaCantieri vogliamo dare vita a una giornata di lavoro vera, lontana dalle liturgie dei convegni e vicina ai territori e alle persone – ha dichiarato Antonio Di Marco, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio – . Sabato costruiremo insieme uno spazio di confronto reale, aperto e operativo, dove amministratori, esperti e cittadini potranno condividere idee e trasformarle in progetti – precisa la nota online. L’obiettivo è ascoltare i territori, raccoglierne le istanze e tradurle in traguardi concreti che la buona politica possa perseguire con la forza delle idee condivise e con la tradizione di partecipazione e concretezza che ci contraddistingue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. AbbaCantieri nasce per rimettere al centro il valore del lavoro di squadra e la necessità di restituire coerenza e continuità alle politiche regionali, a partire da quattro ambiti chiave: aree interne, riforme, infrastrutture e sanità. Sarà una giornata di confronto e di comunità, con momenti conviviali e la presentazione finale della Carta del Cantiere, una sintesi delle proposte e delle visioni emerse che rappresenterà la base per un nuovo percorso di impegno condiviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Vogliamo che AbbaCantieri sia il punto di partenza di un lavoro corale, capace di trasformare le buone idee in decisioni, e le decisioni in risultati tangibili per le nostre comunità”. “AbbaCantieri è un’iniziativa di comunità, un luogo di dialogo e partecipazione dove amministratori, cittadini ed esperti si incontrano per discutere di aree interne, infrastrutture, riforme, sanità e sociale – A coordinare i tavoli di lavoro sarà Marco Presutti, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa come strumento di partecipazione e di metodo – . Non solo parole, ma un metodo: anticipare i problemi, ascoltare i territori e proporre soluzioni semplici a questioni complesse – si apprende dalla nota stampa. Troppo spesso chi governa pensa di non dover rendere conto ai territori, preferendo non affrontare temi scomodi – aggiunge la nota pubblicata. Noi vogliamo invertire questa tendenza, restituendo spazio al confronto, alla responsabilità e alla partecipazione reale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sabato lavoreremo in quattro tavoli tematici, con oltre 150 partecipanti tra amministratori, esperti e cittadini – aggiunge la nota pubblicata. La politica sarà in ascolto: dagli esiti della giornata nascerà un documento condiviso che raccoglierà idee, proposte e priorità per il futuro dell’Abruzzo”. (com/red)

