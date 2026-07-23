Consiglio Regionale d’Abruzzo. Abbandono rifiuti aree sosta, Monaco: tolleranza zero e un’opera di sensibilizzazione regionale

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:23 luglio 2026 – 11:18– “L’abbandono sconsiderato di rifiuti nelle aree di sosta, all’interno delle gallerie e lungo le scarpate della Fondo Valle Sangro è il riflesso di un problema che purtroppo riguarda tantissime arterie comunali, provinciali e statali in tutto l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo di fronte all’azione intollerabile di veri e propri incivili che danneggiano l’ambiente, deturpano il territorio e trasformano le nostre strade in discariche a cielo aperto”. A denunciarlo con forza è il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), Alessio Monaco, che “a seguito di un sopralluogo effettuato sulla Strada Statale 652 Fondo Valle Sangro, nel tratto compreso tra i comuni di Colledimezzo e Bomba, ha accertato” si legge in una nota “la presenza di materiali ingombranti, pneumatici usati, scarti edili e rifiuti urbani accumulati persino nelle nicchie SOS e nei presidi antincendio”. “La situazione riscontrata sulla Fondo Valle Sangro è solo la punta dell’iceberg di una piaga sommersa che provoca un danno enorme e incalcolabile, un conto salato destinato a gravare sulle future generazioni – Gettare rifiuti lungo le scarpate o ostruire le colonnine di emergenza in galleria – rileva – significa sfregiare il patrimonio naturale e mettere a rischio l’incolumità degli automobilisti”. “Questa condotta va combattuta in tutti i modi e con la tolleranza zero: gli incivili irresponsabili che distruggono l’ambiente vanno individuati e fermati – Parallelamente, occorre promuovere un’ampia opera di sensibilizzazione a livello regionale perché non possiamo più assistere inermi allo scempio della nostra terra” conclude – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it