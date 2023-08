Consiglio Regionale d’Abruzzo. Abruzzesi Mondo, Sospiri: “Allarghiamo i confini”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila, 5 agosto – Australia, Canada, Stati Uniti, Emirati Arabi, Asia – Verso ogni continente del Pianeta, dall’Unità d’Italia al dopoguerra, moltissimi abruzzesi hanno deciso di emigrare per migliorare le proprie condizioni di vita e “fare fortuna” fuori dai confini nazionali – aggiunge la nota pubblicata. Il 5 agosto di ogni anno, grazie ad una legge regionale del 2011, si celebra la Giornata degli Abruzzesi nel Mondo, con l’intento dichiarato di ricordare “l’emigrazione regionale e al fine di rafforzare l’identità degli abruzzesi nel mondo e rinsaldare i rapporti con la terra di origine” (art. 1, l.r. 4/2011). “Storie che hanno intrecciato momenti di grandi sofferenza e sacrificio con picchi di eccellenza in campo professionale, politico e sociale – dichiara il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri – ‘L’Abruzzo fuori dall’Abruzzo’, con più di un milione di abruzzesi che vivono e lavorano lontano dalla loro terra d’origine, è una risorsa da custodire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questi anni di legislatura regionale, grazie al lavoro dell’Assemblea Legislativa, abbiamo sostenuto, arricchito e dato spessore a tantissimi momenti di incontro e scambio economico e culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal ricordo commosso delle vittime abruzzesi di Marcinelle, memoriale che celebriamo ogni anno, alle recenti collaborazioni istituzionali con le comunità di Melbourne, Toronto, Boston. Questo 5 agosto allarghiamo idealmente i confini regionali e stringiamo in un abbraccio le nostre comunità”.

