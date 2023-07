Consiglio Regionale d’Abruzzo. Abruzzo-Canada: sindaca Hamilton a “Moro River”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

(ACRA) – L’omaggio ai soldati canadesi, sepolti nel cimitero di “Moro River” a Ortona, chiude la visita in Abruzzo della sindaca di Hamilton, Andrea Horwath. La tappa finale del tour abruzzese organizzato dal CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) e promosso dal Consiglio regionale, ha suggellato il legame tra la cittadina di Hamilton e i luoghi d’Abruzzo protagonisti della storia dei migranti italo-canadesi – Una mattinata di commemorazione e ricordo, quella ortonese, racchiusa in una serie di momenti di particolare valore simbolico: la deposizione dei fiori alla stele commemorativa dei 1375 soldati morti nel dicembre del 1943 durante i combattimenti per l’attraversamento del fiume Moro e successivamente nella battaglia di Ortona e la sottoscrizione, da parte della Horwath, del “libro delle visite” del Moro River. La sindaca è stata accompagnata: dal vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo; dal sindaco di Ortona, Leo Castiglione; dal sindaco di Casoli (CH), Massimo Tiberini; da Antonio Innaurato, rappresentante dell’Osservatorio delle Associazioni Cram; dalla responsabile Cram, Cinzia Liberatore e dalla funzionaria, Michela Portacci – precisa il comunicato. “Dopo la festa di ieri, con i sindaci dei Comuni gemellati con Hamilton, questa mattina abbiamo voluto celebrare un momento solenne – ha dichiarato Santangelo – Il ricordo e la testimonianza dei caduti, in ogni guerra e in ogni nazione, ci porta a riflettere sul valore universale della pace – si apprende dalla nota stampa. E’ stato un onore rappresentare l’Istituzione regionale, convinto che riconnettendo le memorie e i vissuti degli ‘abruzzesi fuori dall’Abruzzo’ sarà possibile rinforzare il senso identitario della nostra regione”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it