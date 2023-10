Consiglio Regionale d’Abruzzo. Abruzzo contemporaneo, domani seminario a Sulmona

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– E’ in programma domani, venerdì 27 ottobre, alle ore 16, nella Sezione Archivio di Stato di Sulmona (Viale S. Antonio 30) il nuovo appuntamento, nell’ambito del ciclo di seminari di studio dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea (IASRIC), organizzati per celebrare l’uscita del cinquantesimo numero del periodico “Abruzzo Contemporaneo: Rivista di Storia e Scienze Sociali”. Dopo i saluti di Marta Vittorini (direttrice Archivio di Stato dell’Aquila) e Maria R. La Morgia (presidente SdL), interverrà Goffredo Palmerini (socio IASRIC).La storia della rivista – si legge sul sito web ufficiale. La rivista rappresenta l’ideale continuazione della precedente esperienza periodica dell’Istituto, la “Rivista Abruzzese di Studi Storici dal Fascismo alla Resistenza”, che nasce nel 1980 e dura fino al 1987. La nuova serie, intitolata “Abruzzo Contemporaneo” inizia una prima volta nel 1991, per poi interrompersi e riprendere nel 1995, uscendo poi fino al 50° fascicolo di oggi – precisa il comunicato. Tra i sui direttori, redattori, consulenti scientifici, autori, collaboratori, vi sono stati e vi sono tutti i principali studiosi abruzzesi di storia contemporanea di diverse generazioni e, in parte, anche non abruzzesi ma che nelle nostre università o nel nostro territorio hanno speso molti anni. Gli altri incontri. Il ciclo di incontri si svolge con la collaborazione di: Istituto F. Parri – Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, Milano; Archivio di Stato dell’Aquila – Sezione di Sulmona; Associazione Il Sentiero della Libertà, Sulmona; Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne – Il prossimo appuntamento è in programma a Pescara, il 10 novembre – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it