Consiglio Regionale d’Abruzzo. Abruzzo Insieme: L’Abruzzo affonda e il centrodestra brinda

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La situazione politica e amministrativa in Abruzzo è ormai al limite del collasso – riporta testualmente l’articolo online. Il centrodestra, guidato dalla giunta Marsilio, ha fallito su tutti i fronti – precisa il comunicato. La sanità è allo sfascio: liste d’attesa sempre più lunghe, pronto soccorso al collasso, carenza di personale, ospedali periferici lasciati in uno stato di abbandono – recita il testo pubblicato online. Nessun piano di rilancio, solo tagli nascosti dietro una narrazione stanca e fuorviante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I dipartimenti vitali per lo sviluppo della Regione – agricoltura, trasporti, infrastrutture, sociale, cultura e ambiente – sono di fatto paralizzati per mancanza di fondi e programmazione – si apprende dalla nota stampa. I bandi sono bloccati, gli stanziamenti in ritardo e le risorse europee non vengono utilizzate con la dovuta efficacia – viene evidenziato sul sito web. A pagarne il prezzo sono cittadini, imprese e territori che chiedono risposte e trovano solo silenzi – precisa la nota online. Sul fronte economico, l’immobilismo della giunta è ancora più grave – Le imprese abruzzesi del settore agroalimentare, già duramente colpite dai dazi internazionali e dalla contrazione dei mercati, sono lasciate senza alcuna misura di sostegno – riporta testualmente l’articolo online. A queste si aggiungono le difficoltà del comparto automotive, vero motore industriale della Val di Sangro, dove la transizione energetica sta generando incertezza e contrazione degli investimenti – aggiunge la nota pubblicata. Eppure, da parte della Regione, nessuna strategia, nessun piano industriale, nessun confronto con gli attori del settore – Anche il turismo, che potrebbe e dovrebbe essere uno dei pilastri dello sviluppo regionale, resta in una pericolosa stagnazione – Nonostante il suo contributo significativo al PIL abruzzese, manca una regia regionale capace di promuovere il territorio in modo integrato e sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. I parchi naturali, patrimonio di biodiversità e attrazione turistica, sono vittime di abbandono: emblematico il caso del Parco regionale Sirente-Velino, commissariato da anni, con il Piano Parco ancora bloccato in qualche ufficio regionale – La crisi dei trasporti colpisce duramente, in particolare le aree interne – In Marsica, a L’Aquila, nella Valle Peligna e in tanti altri territori, i cittadini vivono ogni giorno l’isolamento dovuto alla carenza di servizi pubblici – precisa la nota online. Linee ferroviarie strategiche come la Sulmona-Carpinone restano inutilizzate per il trasporto ordinario – recita il testo pubblicato online. Anche progetti infrastrutturali urbani, come la filovia di Pescara, sono bloccati da anni in un labirinto di ricorsi e incapacità politica – si apprende dal portale web ufficiale. Di fronte a tutto questo, la Regione è assente – si apprende dalla nota stampa. Il nervosismo mostrato dal presidente Marsilio in Consiglio regionale nelle ultime settimane non è un dettaglio trascurabile: è la dimostrazione evidente delle tensioni interne e dell’incapacità della maggioranza di reggere il confronto con la realtà. Chi governa dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie scelte, ma qui si preferisce lo scontro, l’attacco all’opposizione e la negazione dei problemi – precisa la nota online. A gennaio, con l’arrivo del conguaglio IRPEF, gli abruzzesi si troveranno a fare i conti anche sul piano fiscale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’aumento delle addizionali regionali e la mancanza di misure di compensazione colpiranno duramente famiglie, pensionati e lavoratori – precisa la nota online. Altro che rilancio: si prepara un inverno difficile, fatto di rincari e delusioni – precisa la nota online. Il tentativo di spacciare per efficienza ciò che è solo confusione e mancanza di guida politica è ormai grottesco – E mentre i problemi crescono, la giunta continua a fingere che tutto vada bene, preferendo nascondere la polvere sotto il tappeto – Ma la realtà è sotto gli occhi di tutti – precisa la nota online. Il re è nudo, ma nessuno della maggioranza ha il coraggio di dirlo – riporta testualmente l’articolo online. Il tempo sarà giudice imparziale – si apprende dalla nota stampa. E chi oggi mente sapendo di mentire, dovrà assumersi tutta la responsabilità – politica e morale – davanti agli abruzzesi”. E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri regionali di “Abruzzo Insieme”, Vincenzo Menna e Giovanni Cavallari – (com/red)

