Consiglio Regionale d’Abruzzo. Abruzzo Insieme su Areacom: Anac certifica il caos, struttura indebolita e controlli inesistenti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 aprile 2026 – 08:41– “La Giunta regionale non può più nascondersi – precisa la nota online. La delibera Anac su Areacom” scrivono in una nota Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna (Abruzzo Insieme) “non lascia spazio a interpretazioni: siamo di fronte a un sistema fuori controllo, dove le regole sono state aggirate e i principi fondamentali della legalità amministrativa calpestati”. “Non si tratta di irregolarità formali, ma di violazioni gravi e sistematiche – La più clamorosa – rilevano i consiglieri – riguarda l’esternalizzazione della verifica dei requisiti degli operatori economici: una funzione pubblica, inderogabile e non delegabile, che Areacom ha invece affidato a soggetti privati – precisa la nota online. Un fatto inaccettabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il risultato è un corto circuito istituzionale: chi partecipa alle gare arriva di fatto a certificare sé stesso – Un modello che mina alla base la credibilità dell’intero sistema degli appalti pubblici – Areacom, che dovrebbe essere presidio di trasparenza ed efficienza, si conferma invece come il simbolo di un fallimento amministrativo e politico – aggiunge testualmente l’articolo online. Una struttura indebolita, priva di adeguate competenze e incapace di operare nel rispetto delle norme”. “Ora la responsabilità è chiara e non può essere scaricata: la Giunta regionale deve rispondere” secondo il gruppo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il silenzio o i tentativi di minimizzare sarebbero l’ennesima prova di inadeguatezza – si legge sul sito web ufficiale. Servono atti immediati e concreti: trasparenza totale su quanto accaduto, ripristino della legalità nelle procedure e un rafforzamento reale della struttura – si apprende dal portale web ufficiale. Ma soprattutto serve assumersi responsabilità politiche, fino in fondo – riporta testualmente l’articolo online. La gestione degli appalti pubblici riguarda risorse, sviluppo e fiducia dei cittadini”. “Quanto emerso compromette gravemente la credibilità delle istituzioni regionali – precisa il comunicato. Abruzzo Insieme continuerà a denunciare senza sconti ogni opacità e ogni abuso, portando avanti una battaglia netta per la legalità, la trasparenza e la tutela degli interessi degli abruzzesi” concludono – recita il testo pubblicato online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it