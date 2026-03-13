- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale d’Abruzzo. Abruzzo ‘Locomotiva Green’, Campitelli: “Siamo un modello di sviluppo,...
Politica

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Abruzzo ‘Locomotiva Green’, Campitelli: “Siamo un modello di sviluppo, oltre i target nazionali”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 marzo 2026 – 10:15– “L’Abruzzo accelera e si pone ai vertici del resto d’Italia sulla strada della transizione energetica – si legge sul sito web ufficiale. Un vero e proprio ‘modello Abruzzo’ che corre più velocemente degli obiettivi fissati dal Governo nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)”, così Nicola Campitelli (FdI), consigliere delegato all’Energia della Regione Abruzzo, commenta in una nota “i risultati del Protocollo d’Intesa che ha visto collaborare la Regione, Edison e l’Università degli Studi dell’Aquila, presentati mercoledì a Pescara alla presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio, e dell’amministratore delegato di Edison, Nicola Monti”. “I numeri presentati – evidenzia Campitelli – certificano un risultato significativo: nel 2023, mentre l’impegno nazionale sulle rinnovabili elettriche si è attestato al 40,2%, l’Abruzzo ha già raggiunto il 53%. Un risultato sostenuto da una potenza installata reale pari a 2.365 MW, ben oltre l’obiettivo di 1.380 MW previsto dai piani nazionali – precisa il comunicato. Questi risultati – rimarca – dimostrano che la visione e le scelte che abbiamo promosso sono solide e stanno trasformando la sfida ambientale in un’opportunità concreta di sviluppo per il territorio – Il percorso è chiaro: ridurre le emissioni di CO₂ del 48% entro il 2030 e del 65% entro il 2050, intervenendo sull’efficienza energetica degli edifici e rafforzando in modo deciso le energie rinnovabili, ma senza frenare la crescita economica della nostra regione”. “Questa transizione – afferma il consigliere – deve rappresentare un’opportunità per avere un’energia sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma soprattutto economico, con l’obiettivo di aumentare la competitività delle nostre aziende, che oggi sostengono costi energetici superiori rispetto ad altre realtà che operano in Paesi stranieri – precisa il comunicato. Non stiamo parlando di un futuro lontano, ma di un processo già innescato che vede l’Abruzzo protagonista – si apprende dal portale web ufficiale. I dati sull’efficienza energetica del 2023 confermano che la nostra regione è un cantiere aperto di innovazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La strada è tracciata meno burocrazia, più tecnologia e una sinergia costante tra istituzioni e grandi player industriali – precisa il comunicato. L’obiettivo è chiaro: rendere l’Abruzzo un territorio sempre più attrattivo per gli investimenti, capace di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e benefici concreti per cittadini e imprese”. “Non esiste una formula perfetta per questa transizione energetica – conclude Campitelli – per questo stiamo diversificando i nostri investimenti, in particolare nel fotovoltaico, nell’eolico, nella geotermia, nella bioenergia e nell’idrogeno come vettore energetico”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it