Consiglio Regionale d’Abruzzo. Accordo su efficientamento energetico “Le Naiadi”, Sospiri: “Restituiremo storico splendore”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:22 luglio 2026 – 17:48- “La delibera approvata oggi dalla giunta Marsilio per procedere con l’accordo con il Comune di Pescara e Pescara Energia per l’efficientamento energetico de Le Naiadi rappresenta un ulteriore e sostanziale passo avanti per il rilancio definitivo del complesso sportivo natatorio più importante del centro-sud Italia”, lo dichiara il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, commentando la delibera varata oggi dalla giunta regionale per procedere con la stipula dell’intesa per l’efficientamento energetico de Le Naiadi – aggiunge la nota pubblicata. “L’obiettivo condiviso è quello di realizzare opere utili a ridurre i costi energetici dell’intero impianto per oltre il 40 per cento della spesa attuale attraverso la sinergia istituzionale – si apprende dalla nota stampa. E il ringraziamento va soprattutto al governatore Marsilio che ha impegnato cuore e volontà in tale attività”, aggiunge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La Regione Abruzzo – ripercorre il presidente – ha incaricato un anno fa una partecipata del Comune di Pescara, appunto Pescara Energia, di progettare e stimare economicamente quanto costasse tenere aperte Le Naiadi – aggiunge la nota pubblicata. Quelle stime sono state portate al tavolo di confronto istituzionale, per affrontare il tema del totale efficientamento dei costi energetici e funzionali de Le Naiadi – precisa il comunicato. Per dare un termine di paragone e per capire di cosa parliamo, pensiamo che le Naiadi, che sono un impianto magnifico, eccezionale, di grande prestigio, storia e presenza, grazie alla Fira e al presidente Marsilio, con una piscina olimpionica fruibile a 29 gradi, oggi costano più del Foro Italico – riporta testualmente l’articolo online. Comprendiamo che si tratta di un costo insostenibile per chiunque, non esiste sul mercato, anche in compartecipazione e alleanza, qualcuno che posa far reggere l’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione, grazie al Presidente Marsilio, si è assunta l’onere di far ripartire l’impianto, la delibera odierna mira a renderlo sostenibile per farlo stare aperto sempre e per tutti – Oggi – conclude Sospiri – abbiamo trovato la quadra assegnando ruoli ben specifici a Comune di Pescara, a Pescara Energia e alla Regione che comunque manterrà sempre il compito di vigilanza e supervisione, ma sono certo che l’operazione ci consentirà di restituire a Le Naiadi lo storico splendore”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it