Consiglio Regionale d’Abruzzo. Acqua, Marcozzi: domani Sospiri in Commissione

– Si terrà domani al palazzo del Consiglio regionale all’Aquila, a partire dalle ore 11, la seduta conclusiva della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. A presentare l’ordine del giorno è il Presidente della Commissione, Sara Marcozzi: “Siamo arrivati all’ultima seduta di un percorso molto intenso – riporta testualmente l’articolo online. Per Statuto, le Commissioni d’inchiesta in Regione Abruzzo non possono avere una durata superiore ai sei mesi e, nonostante il tanto lavoro che richiederebbe questo tema, siamo costretti a chiudere i lavori – aggiunge la nota pubblicata. Per l’occasione, sarà ascoltato in audizione il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri”. “Credo che abbiamo sfruttato al massimo questo arco di tempo, sfruttando ogni spazio utile presente sul calendario del Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono state convocate decine di sedute, abbiamo ascoltato tutti i portatori di interesse, dai cittadini alle società di gestione, dalla politica all’Ersi a numerosi esperti di livello internazionale, e siamo arrivati alla redazione di un documento finale, scritto con lo stesso spirito propositivo con cui si sono svolti i lavori fin dal primo giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. E domani lo condivideremo con tutta l’aula”, conclude Marcozzi – precisa la nota online. I dettagli della relazione e l’esito dei lavori saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per la giornata di giovedì 16 marzo, alle ore 11, presso la sala “Luciano Fabiani” nel palazzo del Consiglio regionale dell’Aquila – (com/red)

