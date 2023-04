Consiglio Regionale d’Abruzzo. Acqua, Marcozzi: monitorare perdite e lavori Pnrr

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Gli interventi per contrastare l’emergenza idrica in Abruzzo devono rimanere al centro dell’agenda politica, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva – si legge sul sito web ufficiale. È per questo che, poche settimane fa, ho proposto l’istituzione di una Commissione Consiliare permanente, la prima in un Consiglio regionale in Italia, che si occupi esclusivamente di acqua – Purtroppo la proposta di legge non è ancora stata incardinata nei lavori consiliari, ma è assolutamente necessaria viste le pessime condizioni delle nostre reti colabrodo, tra le peggiori d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Un presidio fisso serve, tra le altre cose, per controllare lo stato di attuazione degli interventi del Pnrr e verificare che i gestori recepiscano le risultanze della Commissione d’inchiesta condivise con il resto dei Commissari – In particolare le iniziative per una maggiore collaborazione tra i territori, a partire dalla centrale unica regionale per il controllo perdite delle reti di tutto l’Abruzzo – Si tratta di uno strumento necessario per avere una gestione unica delle condotte, che consentirebbe di pensare finalmente alla nostra regione come a un territorio unico, superando quei campanilismi che hanno rappresentato un freno per il servizio idrico – In diverse audizioni della Commissione d’inchiesta era emersa la volontà di dotare l’Abruzzo di questo sistema, con approfondimenti già in fase avanzata, ma il monitoraggio deve continuare”. Così il consigliere regionale e presidente della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica Sara Marcozzi, che prosegue – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In molte sedute è emersa la volontà dei sei gestori sul territorio di collaborare tra loro e con Ersi, l’ente regionale per il servizio idrico, superando incomprensioni che la Commissione d’inchiesta, da me presieduta, ha consentito di affrontare in maniera concreta e fattiva – si apprende dal portale web ufficiale. Adesso servono i fatti, serve dare seguito a quanto dichiarato e serve monitorare la programmazione e l’esito degli interventi – A che punto sono i lavori? Come si sta procedendo? I gestori si stanno coordinando tra loro? Domande che esigono risposte immediate – si apprende dalla nota stampa. Anche per questo è urgente calendarizzare il prima possibile la mia proposta di legge sull’istituzione di un presidio permanente in Regione Abruzzo, che si occupi di acqua 365 giorni all’anno e non solo quando le emergenze lo impongono”. “I cambiamenti climatici, l’innalzamento delle temperature, la diminuzione dei giorni di pioggia e un sistema infrastrutturale del tutto inadeguato richiedono oggi interventi puntuali per il nostro domani – aggiunge la nota pubblicata. L’acqua sarà il grande tema del futuro – recita il testo pubblicato online. Abbiamo la possibilità di lavorare su un documento già pronto, frutto di sei mesi di lavoro di Commissione d’inchiesta – viene evidenziato sul sito web. Sprecare questo vantaggio competitivo sarebbe un errore imperdonabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mi auguro che la stessa sensibilità che il Consiglio regionale ha mostrato in queste settimane venga confermata, ma dobbiamo fare presto – aggiunge testualmente l’articolo online. Prima si inizia, prima si troveranno soluzioni per gli abruzzesi”, conclude Marcozzi – precisa la nota online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it