Consiglio Regionale d’Abruzzo. Acqua non potabile a Chieti, il difensore civico Di Primio sollecita Aca a fornire chiarimenti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:19 marzo 2026 – 14:54- A seguito delle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini di Chieti, il Difensore civico della Regione Abruzzo, Umberto Di Primio, ha prontamente inviato una comunicazione al direttore generale dell’Aca per chiedere chiarimenti urgenti in merito alla situazione che ha determinato il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per usi potabili nella zona alta della Città. Un’ordinanza che non contiene “particolari riferimenti e indicazioni”. “In ragione delle segnalazioni, frutto della preoccupazione dei cittadini per la propria salute – sottolinea Di Primio – chiedo, informazioni dettagliate in ordine alle condotte di approvvigionamento, ai serbatoi idrici e alle zone della città effettivamente interessate – Inoltre, chiedo maggiori informazioni in merito alla tipologia di agente inquinante, se sia prevista la dislocazione di altri serbatoi di acqua potabile oltre quello già posizionato in località Santa Barbara, nonché le attività di bonifica e i tempi di ripristino previsti”. Il Difensore civico auspica da Aca un tempestivo riscontro al fine di poter contribuire a informare i cittadini – aggiunge la nota pubblicata.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it