Consiglio Regionale d’Abruzzo. Acqua, Stella: a Cepagatti situazione paradossale

– “A Cepagatti si sta verificando una situazione paradossale: l’Aca ha annunciato chiusure programmate dell’erogazione di acqua potabile a partire da oggi, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, questo perché sembrerebbe che molti utenti siano costretti ad usare acqua potabile ai fini irrigui a causa della chiusura da parte del Consorzio di Bonifica Centro dell’erogazione di acqua per lavori – aggiunge la nota pubblicata. Stando a quanto comunicato dalla stessa ACA i consumi idrici di acqua potabile sono notevolmente aumentati”. lo afferma il consigliere regionale Barbara Stella che in questi giorni ha raccolto diverse segnalazioni di cittadini di Cepagatti – “Non è la prima volta che il Consorzio di Bonifica Centro mette in difficoltà i suoi consorziati – prosegue Stella – come è accaduto lo scorso anno con l’aumento smisurato delle bollette a fronte di un servizio non sempre garantito, soprattutto nei mesi estivi – aggiunge la nota pubblicata. E anche in questi giorni sono tantissime le segnalazioni da parte di commercianti, vivaisti e agricoltori che sono preoccupati per le conseguenze della chiusura del servizio che si prolungherà fino alla fine di dicembre – si apprende dalla nota stampa. Com’è possibile che il Consorzio non riesca a gestire situazioni del genere, scaricando le conseguenze tutte sulle spalle dei suoi consorziati? In questo modo si lasciano i cittadini in balia delle onde, costretti a trovare soluzioni autonome per tamponare il più possibile i danni subiti – precisa il comunicato. Il Consorzio dovrebbe essere pronto a gestire emergenze del genere, anche a fronte di un clima che si modifica sempre di più, con lunghi periodi senza precipitazioni; ma evidentemente così non è. Tuttavia non è mia intenzione entrare nel merito delle decisioni del Consorzio di Bonifica, ma ritengo sia dovere della Giunta Regionale dare risposte concrete e immediate alla problematica, risposte che evidentemente ora non ci sono”. “Suggerisco alla Regione di promuovere iniziative volte a coordinare le attività di Aca e Consorzio – conclude Stella – per evitare che i problemi degli enti coinvolti si riversino sempre sulla cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Dopo l’interpellanza che ho già depositato a febbraio 2022 sul tema degli aumenti delle bollette consortili, annuncio che presenterò una nuova interpellanza per chiedere alla regione quali soluzioni intende mettere in campo per evitare le conseguenze che la chiusura delle acque consortili hanno a cascata su un ingente utilizzo delle acque potabili”. (com/red)

