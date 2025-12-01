Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto d’Abruzzo, Di Marco “Penalizzato dal piano nazionale è il fallimento di una strategia”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:01 dicembre 2025 – 09:00– “La penalizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo nel Piano nazionale degli scali certifica, ancora una volta, l’incapacità della Regione e della sua filiera di governo nel far valere le ragioni di un territorio che negli ultimi anni sta accumulando un ritardo infrastrutturale diventato ormai strutturale – Dopo essere stati tagliati fuori dai circuiti che contano della ferrovia Adriatica e dai grandi corridoi europei, dopo lo stallo e l’imbarazzante situazione dei cantieri sulla A14 che penalizzano ogni giorno migliaia di pendolari e aziende e dopo la marginalizzazione del sistema portuale abruzzese, oggi arriva un nuovo colpo: l’Abruzzo non riesce a incidere neanche sulle vie aeree di comunicazione” rileva il consigliere Antonio Di Marco, (PD). “Inutile celebrare il milionesimo passeggero, se dobbiamo essere uno scalo secondario a vettore unico, serve una strategia per crescere e far venire il mondo in Abruzzo – L’aeroporto d’Abruzzo è, e rimane, uno scalo a forte vocazione turistica in una regione che celebra quotidianamente la propria economia prevalentemente turistica, ‘il petrolio’ d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si finanzia il Napoli Calcio a fior di milioni di euro perché, a detta dei ‘marsiliesi’, porta turisti; si celebrano i serpenti perché valorizzano il potenziale turistico estivo; si recuperano le tradizioni pastorali della Transumanza per favorire il turismo nei borghi interni; si spendono somme importanti puntando tutte le fiches sulla riesumazione dello spirito dannunziano perché considerato un brand che a settembre destagionalizza i flussi – aggiunge la nota pubblicata. Proprio per questo lo scalo aeroportuale dovrebbe essere al centro di una strategia chiara, plurale, competitiva – Invece è sostanzialmente nelle mani di un unico vettore, che detta condizioni, riceve fondi, chiede e ottiene sconti o addirittura esoneri fiscali, con l’abolizione dell’addizionale municipale, caso unico in Italia, come emerge dagli articoli di stampa – Così unico da diventare esperienza pioneristica che quell’unico vettore privilegiato chiede di estendere a tutto il Paese come ‘caso scuola’. Ma è evidente che non si può pensare che lo sviluppo di una regione passi per un’infrastruttura strategica di fatto affidata a un solo gestore e a una sola logica commerciale”, aggiunge – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questa non è politica industriale, è dipendenza – viene evidenziato sul sito web. Non bastano solo i numeri, fra l’altro assolutamente irrisori al confronto con città e regioni di simili dimensioni – precisa la nota online. Uno scalo moderno deve essere dotato di tutto ciò che serve a garantire sicurezza, efficienza, attrattività: radar all’avanguardia, ad esempio, servizi adeguati, parcheggi, un’aerostazione commercialmente competitiva e attraente, e soprattutto una pista che doveva già essere completata nell’intervento di allungamento – riporta testualmente l’articolo online. Serve la capacità di far sedere l’Abruzzo ai tavoli nazionali che contano, per ottenere ciò che una regione in posizione strategica lungo l’Adriatico merita a livello infrastrutturale – E invece continuiamo a rincorrere, a giustificare, a sperare che qualcuno dall’alto si accorga di noi, nonostante la filiera politica amica Regione-Governo – aggiunge testualmente l’articolo online. Restando in tema aereo, bisogna cambiare rotta – sottolinea Di Marco – chiedendo la valorizzazione adeguata dello scalo all’interno del Piano nazionale; occorre lavorare per pluralizzare l’offerta e non dipendere da un solo operatore; che si aprano interlocuzioni serie e continuative con ENAC e Ministero; che si costruisca finalmente una strategia integrata tra porti, ferrovia, autostrade e aeroporto per passeggeri e merci”. “L’Abruzzo e la sua classe di governo devono essere capaci di pretendere l’attribuzione di una vocazione, di una destinazione, di un ruolo chiari per il nostro scalo aeroportuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Regione non può stare fuori dai circuiti moderni su cui corrono merci e turismo, né si può accontentare di un milione di passeggeri, sfoderando sorrisi di provincia come se fosse l’obiettivo più importante, mentre altri scali a pochi chilometri di distanza si ritrovano classificati come aeroporti internazionali con 5milioni di passeggeri” conclude il consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

