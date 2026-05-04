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Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto d’Abruzzo, Verrecchia: Crescita record grazie alla visione dell’amministrazione Marsilio

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:04 maggio 2026 – 08:44-  “I dati sull’Aeroporto d’Abruzzo, con una crescita del 65,8% dei passeggeri nel primo quadrimestre e oltre 359 mila transiti, confermano il successo della strategia portata avanti con determinazione dall’amministrazione regionale guidata dal presidente Marco Marsilio”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. “Numeri in costante aumento e il record di collegamenti per la stagione estiva dimostrano che lo scalo ha finalmente imboccato un percorso di sviluppo solido, diventando sempre più porta d’accesso internazionale per l’Abruzzo – Un ringraziamento al presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, scelta della nostra amministrazione che si sta dimostrando valida ed efficace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continueremo a sostenere con convinzione questa crescita strategica per il territorio”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale.   (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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