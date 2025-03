Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto d’Abruzzo, Verrecchia: esempio virtuoso, siamo nella giusta rotta

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “L’aeroporto d’Abruzzo si sta affermando come un esempio virtuoso di come investimenti mirati e strategie lungimiranti possano generare risultati concreti e tangibili – aggiunge la nota pubblicata. Il riconoscimento come lo scalo economicamente più conveniente d’Italia – come da risultati dell’indagine pubblicata dal Corriere della Sera – non è solo un motivo di orgoglio ma una chiara dimostrazione che si sta andando nella giusta ‘rotta’. L’abbattimento dell’addizionale comunale, previsto dal 2025, rappresenta un ulteriore passo avanti verso una maggiore competitività, rendendo il nostro aeroporto ancora più attrattivo per compagnie aeree e viaggiatori – Un risultato che non è frutto del caso ma di un impegno costante nel valorizzare le infrastrutture regionali, con un’attenzione particolare alle esigenze dei cittadini e del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Questi successi confermano che gli investimenti sull’aeroporto d’Abruzzo non solo rafforzano la connettività della regione ma contribuiscono anche a proiettare l’immagine della regione come una realtà dinamica e competitiva, a livello nazionale e internazionale”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

