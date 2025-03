Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aeroporto d’Abruzzo, Verrecchia replica a Mariani

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Il presidente della commissione Vigilanza, consigliere del partito democratico, Sandro Mariani, non utilizzi il suo ruolo per mistificare la realtà facendo passare considerazioni sue personali come se quell’argomento fosse stato trattato ufficialmente in commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mi riferisco all’inaugurazione del cantiere per l’allungamento della pista dell’aeroporto d’Abruzzo, avvenuta nel febbraio dello scorso anno, che Mariani nel suo comunicato stampa ha definito ‘finta’, con l’ennesimo intento di screditare l’operato del presidente, Marco Marsilio e l’azienda Saga – Lo stesso presidente della società aeroportuale, Giorgio Fraccastoro, non ha trattato la questione dell’inaugurazione – Non accettiamo, quindi, le esternazioni finalizzate a distorcere la realtà al solo scopo di attaccare il Presidente in modo strumentale”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

